Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty TNHH Relipa
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty TNHH Relipa

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty TNHH Relipa

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 22, tháp B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Xác định yêu cầu kiểm thử của dự án; từ đó lên kế hoạch test (test plan), kịch bản test (test cases) và chuẩn bị dữ liệu test (test data).
Thực thi kiểm thử để phát hiện lỗi và báo cáo lỗi.
Cập nhật dữ liệu về lỗi chính xác và đầy đủ; Quản lý danh sách lỗi, tình trạng xử lý lỗi và cập nhật liên tục chất lượng sản phẩm đến team dự án.
Thường xuyên cập nhật công nghệ mới, đề xuất phương án test cho team.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm thực tế tham gia kiểm thử các dự án phần mềm, website
Nắm rõ kiến thức về các phương pháp, công cụ test.
Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm và các giai đoạn kiểm thử
Kỹ năng thiết kế test plan, test case, check-list, run test case, viết bug, report bug,...
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc theo nhóm
Có trách nhiệm cao trong công việc, thái độ cầu tiến và ham học hỏi
Lợi thế khi có:
Ứng viên có kinh nghiệm test các dự án làm về hệ thống là một lợi thế
Ứng viên biết tiếng Nhật hoặc đang theo học tiếng Nhật là một lợi thế
Khả năng giao tiếp và phản biện; Khả năng phân tích, tư duy logic tốt

Tại Công ty TNHH Relipa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lên đến 15TR, có thể thỏa thuận theo năng lực của ứng viên
Nói KHÔNG với chậm lương, nợ lương
Review lương 02 lần/năm
Lương tháng 13 và các khoản thưởng bonus khác (tổng thu nhập tối đa 14 tháng lương)
Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân
Hưởng 15 ngày phép/năm.
Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam
Khám sức khỏe định kì tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc, Vinmec...)
Du lịch hè 1-2 lần/năm, trợ cấp team-building cá nhân định kỳ 500k/người hàng quý
Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty
Hưởng mọi quyền lợi hỗ trợ các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành như: Chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ AWS, ISTQB...
Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h00, nghỉ Thứ Bảy và Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Relipa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Relipa

Công ty TNHH Relipa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 22F Tháp B, Tòa HH4 Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

