Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Phân tích các yêu cầu. Thiết kế kế hoạch kiểm tra cho dự án

Thiết kế và thực hiện kịch bản test.

Thực hiện test tích hợp, test API, test Database, truy vấn SQL nhằm đảm bảo mục đích chất lượng cho dự án

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm về manunal test

Có kinh nghiệm test API, test Database

Có kinh nghiệm design test case, test plan và làm tài liệu test

Có kinh nghiệm phân tích và làm rõ yêu cầu từ dự án

Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Thỏa thuận (upto 22tr)

Thưởng hiệu quả công việc, Dự án...

Teambuilding 2 lần/năm

Thăm khám sức khỏe định kì. Tham gia các hoạt động chung của công ty: Trung thu, Ngày tết thiếu nhi, ngày 20/10.......

Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp.

Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

