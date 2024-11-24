Tuyển Manual Tester Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 Toà nhà Vicem Comatce - số 61 đường Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Đọc hiểu các tài liệu proposal, spec, design, tham gia phân tích rõ yêu cầu

- Xây dựng kịch bản kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu kiểm thử

- Thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả kiểm thử, theo dõi việc xử lý lỗi và báo cáo tiến độ kiểm thử

- Tham gia nghiệm thu nội bộ và phối hợp với nhóm dự án để triển khai và hỗ trợ, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo các quy trình test, kỹ thuật test

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí QA/Tester hoặc vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm làm các dự án maintain

- Có kinh nghiệm test database, API, web

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

- Có khả năng trong việc tự chủ động tự phân tích và giải quyết các vấn đề trong công việc tốt

- Có kinh nghiệm trong việc trong môi trường làm việc Agile (SCRUM framework) là lợi thế

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về các sản phẩm giáo dục.

Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Thử việc 2 tháng nhận 100% lương.

- Khoá học Tiếng Anh online chất lượng cao, uy tín, tỷ lệ phụ huynh và học sinh hài lòng về chương trình học lên tới 95%.

- Được tặng bộ sản phẩm học Tiếng Anh online trọn đời ngay khi nhận việc tại Edupia, giá trị tương đương 7.200.000 đồng

- Đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung

- Phụ cấp, hỗ trợ chi phí công tác theo quy định của công ty.

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.

- Lộ trình thăng tiến nhanh: có cơ hội được lên các vị trí quan trọng sau 6 tháng làm việc

Môi trưởng làm việc :

- Môi trường làm việc hấp dẫn, đề cao giá trị tập thể và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.

- Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

- Công ty số 1 tại thị trường Tiếng Anh online chất lượng cao tại Việt Nam. Các sản phẩm chủ lực gồm: Edupia, Babilala và Edupia Tutor đã có thương hiệu mạnh trên thị trường với 5 triệu người dùng, 500.000+ học viên đang theo học tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

