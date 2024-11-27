Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 434 Cao Thắng phường 12 quận 10 HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của công ty
Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing facebook, Tiktok, Youtube…)
Thiết kế các ấn phẩm POSM (tờ rơi, brochure, poster, bandroll, v.v..)
Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, v.v…)
Thiết kế, quản lý hệ thống nhận dạng thương hiệu của công ty
Đảm bảo các dự án được hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ
Phối hợp với team khác thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh của phòng MKT
Báo cáo công việc cho TP MKT
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ;
Giới tính:
Độ tuổi: Từ 23 - 27 tuổi
Độ tuổi:
Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Mỹ thuật công nghiệp, Mỹ thuật, hoặc liên quan tới thiết kế, sáng tạo…. hoặc các ngành liên quan
Học vấn:
Kinh nghiệm và kỹ năng:
Kinh nghiệm: Từ 2 - 5 năm (Tối thiểu 2 năm) kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hoặc ở các vị trí tương đương
Đã có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp
Kiến thức: chuyên môn về lĩnh vực Thiết kế, Quảng cáo Truyền thông, In ấn xuất bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ tết, sinh nhật cho nhân viên
Quà tặng vào các ngày lễ trong năm (08/03, 20/10...)
Tiệc cuối năm
Ưu đãi giá sử dụng các dịch vụ làm đẹp cho nhân viên
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cởi mở.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cao với lộ trình chi tiết, rõ ràng.
Có các khóa huấn luyện nâng cao nghiệp vụ hàng quý, hàng năm cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 292-294 đường 3/2 phường 12 quận 10 HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

