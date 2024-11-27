Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 434 Cao Thắng phường 12 quận 10 HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của công ty

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing facebook, Tiktok, Youtube…)

Thiết kế các ấn phẩm POSM (tờ rơi, brochure, poster, bandroll, v.v..)

Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, v.v…)

Thiết kế, quản lý hệ thống nhận dạng thương hiệu của công ty

Đảm bảo các dự án được hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ

Phối hợp với team khác thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh của phòng MKT

Báo cáo công việc cho TP MKT

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ;

Độ tuổi: Từ 23 - 27 tuổi

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Mỹ thuật công nghiệp, Mỹ thuật, hoặc liên quan tới thiết kế, sáng tạo…. hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm và kỹ năng:

Kinh nghiệm: Từ 2 - 5 năm (Tối thiểu 2 năm) kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hoặc ở các vị trí tương đương

Đã có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp

Kiến thức: chuyên môn về lĩnh vực Thiết kế, Quảng cáo Truyền thông, In ấn xuất bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ tết, sinh nhật cho nhân viên

Quà tặng vào các ngày lễ trong năm (08/03, 20/10...)

Tiệc cuối năm

Ưu đãi giá sử dụng các dịch vụ làm đẹp cho nhân viên

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cởi mở.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cao với lộ trình chi tiết, rõ ràng.

Có các khóa huấn luyện nâng cao nghiệp vụ hàng quý, hàng năm cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER

