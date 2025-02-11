Tuyển Mobile Developer HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Khái quát nhiệm vụ

• Tham gia phát triển ứng dụng, chuyển đổi số cho doanh nghiệp phân phối sản phẩm.

• Làm việc tại chi nhánh công ty ở TP. Hồ Chí Minh.

2. Mô tả chi tiết

• Xây dựng ứng dụng mobile bằng React Native

• Phát triển chức năng ứng dụng theo tài liệu BA

• Đảm bảo tiến độ và chất lượng của phần mềm theo kế hoạch được giao.

• Tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng.

• Xử lý bug phát sinh

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KỸ NĂNG YÊU CẦU

Tại HVCG Software Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương khởi điểm hấp dẫn: Upto 30M/tháng.

• Thưởng dự án, thưởng kết quả công ty cuối năm.

• Hưởng mọi quyền lợi theo chính sách đãi ngộ từ công ty: BHXH, thưởng các ngày lễ Tết, Khám sức khỏe định kỳ, Company Trip...

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HVCG Software

