Tuyển Mobile Developer HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại HVCG Software
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
1. Khái quát nhiệm vụ
• Tham gia phát triển ứng dụng, chuyển đổi số cho doanh nghiệp phân phối sản phẩm.
• Làm việc tại chi nhánh công ty ở TP. Hồ Chí Minh.
2. Mô tả chi tiết
• Xây dựng ứng dụng mobile bằng React Native
• Phát triển chức năng ứng dụng theo tài liệu BA
• Đảm bảo tiến độ và chất lượng của phần mềm theo kế hoạch được giao.
• Tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng.
• Xử lý bug phát sinh
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KỸ NĂNG YÊU CẦU
Tại HVCG Software Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương khởi điểm hấp dẫn: Upto 30M/tháng.
• Thưởng dự án, thưởng kết quả công ty cuối năm.
• Hưởng mọi quyền lợi theo chính sách đãi ngộ từ công ty: BHXH, thưởng các ngày lễ Tết, Khám sức khỏe định kỳ, Company Trip...
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HVCG Software
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
