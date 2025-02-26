Tuyển Mobile Developer Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: IDMC, 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

● Tham gia các dự án product/outsource cho khách hàng Mỹ/ Sing/Úc/ Thụy Sỹ/ Nhật Bản: lĩnh vực: Tài chính, Y tế, E-commerce...

● Tham gia vào cả quy trình phát triển dự án, kết hợp với nhóm dự án củakhách hàng để hoàn thành tiến độ công việc

● Nghiên cứu công nghệ & đưa ra gợi ý, cải tiến cho hệ thống.

● Trau dồi kỹ năng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp, có cơ hội làm leader

● Onsite bên KH tại các địa điểm như Đống Đa, Hoàng Cầu hoặc các địađiểm nội thành HN

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng Android Native sử dụng ngôn ngữ Java/Kotlin

Sử dụng tốt Android Studio và các công cụ phát triển, quản lý source code

Có kinh nghiệm sử dụng các thư viện của Google và các third party

Có kinh nghiệm làm việc với RESTFUL API, JSON, XML, Navigation Component

Có kinh nghiệm làm việc với Firebase Cloud Messaging, Firebase Analytics

Có kinh nghiệm làm việc với Kotlin Jetpack Compose, coroutines kotlin, Clean architecture

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

● Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH

● Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.

● Môi trường khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.

● Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi.

● Dự án khủng với domain hot-trend, liên tục cập nhật những công nghệ xu hướng CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

● Review lương hàng năm

● Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ tết theo quy chế của công ty

● Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding hàng tháng

● Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu

● Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,…

● Cung cấp máy móc, thiết bị làm việc

● Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,…

● Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin