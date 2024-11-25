Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Runway Diamond Plaza | 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Quận 1 ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng chuyên nghiệp, giới thiệu, tư vấn với khách hàng về các mặt hàng thời trang/ trang sức cao cấp công ty đang kinh doanh (Thương hiệu quốc tế)

Lên kế hoạch bán hàng, phát triển khách hàng & thúc đẩy doanh thu nhằm đảm bảo doanh số/ chỉ tiêu của cá nhân/ cửa hàng mỗi tháng/ quý

Thực hiện kết nối, giữ chân khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt với khách cũng như mở rộng, phát triển tập khách hàng tiềm năng của công ty

Thường xuyên kiểm tra showroom, chăm chút hàng hoá, giữ gìn vệ sinh sản phẩm, hướng dẫn khách hàng xem, kiểm tra sản phẩm đúng cách

Vệ sinh khu làm việc hàng ngày, duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm, của công ty tới khách hàng

Thực hiện các yêu cầu khác của cửa hàng Trưởng và Công ty

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22-40 tuổi, ngoại hình sáng, yêu thích bán hàng, đam mê thời trang, có định hướng phát triển sự nghiệp tại ngành hàng thời trang cao cấp

Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực bán hàng, đặc biệt đã từng làm trong ngành thời trang, ngành hàng cao cấp/xa xỉ là một lợi thế

Có gu thẩm mỹ, tư duy bán hàng & phát triển khách hàng tốt, luôn chủ động trong công việc

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tìm hiểu kỹ về công ty tại fanpage Runway Vietnam (Global Link là chủ sở hữu của chuỗi cửa hàng thời trang Runway Vietnam)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương: lương cứng + phụ cấp + hoa hồng (Chế độ hoa hồng hấp dẫn, minh bạch)

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, sinh nhật, du lịch, lễ, tết, ...

Lương tháng 13, thưởng quý & thưởng năm

Voucher mua hàng trong hệ thống cửa hàng của công ty

Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân viên có năng lực tốt và gắn bó với công ty

Cơ hội được đào tạo tại nước ngoài cũng như được đào tạo bởi những người có kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực thời trang cao cấp trong nước và quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin