Tuyển Nhân Viên Bảo Trì Điện thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu đô thị SwanBay, Zone 6, Đại Phước, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tham gia bảo trì, sửa chữa hệ thống điện trong trường quốc tế Singapore. Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống điện nước, hệ thống an ninh, camera,... Xử lý các sự cố điện, khắc phục sự cố nhanh chóng, hiệu quả. Thực hiện các công việc sửa chữa, thay thế, lắp đặt thiết bị điện theo yêu cầu. Tham gia các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống điện trong trường. Luôn cập nhật kiến thức, kỹ năng về bảo trì điện, kỹ thuật điện mới. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về bảo trì điện, kỹ thuật điện. Nắm vững các kỹ năng cơ bản về sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật điện. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINDERWORLD VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINDERWORLD VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

