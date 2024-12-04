Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Quận 7 ...và 3 địa điểm khác, Huyện Xuyên Mộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn và chăm sóc các điểm bán theo data có sẵn;
Hỗ trợ phổ biến các chương trình khuyến mãi trên tuyến phụ trách;
Di chuyển mở rộng các điểm bán thị trường, tư vấn sản phẩm;
Khu vực thị trường có thể chọn: Đồng Nai, Vũng Tàu, HCM
CN Vũng Tàu: KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu
Hội sở chính: 916/5 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, HCM
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, độ tuổi từ 20 - 35 tuổi, sức khỏe tốt
Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 (LCB + công tác phí + thưởng doanh số + thưởng hiệu suất)
Hỗ trợ 100% chi phí xăng xe + chấm công trên máy không cần lên công ty
Thưởng hiệu quả công việc theo năng lực, lộ trình UPTO thu nhập chỉ từ 6 tháng
Đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lí, luôn luôn lắng nghe
BHXH đóng full lương, đầy đủ quyền lợi theo luật
Thăm khám sức khỏe định kì cho nhân viên hàng năm
Thưởng Lễ Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03, 02/09, 30/04, 01/05, 20/10, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.
Gói bảo hiểm cá nhân 24h
Quà Sinh nhật
Lương tháng 13
Đối với NV có gia đình: Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu cho ba/mẹ và bé, phát tập cho nhân viên có con từ lớp 1 - 12
Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày
Quà mừng kết hôn
Thăm hỏi tang sự tứ thân phụ mẫu
Qùa tặng CĐV ngày thành lập công đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
