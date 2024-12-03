Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - KCN Giang Điền, An Viễn, Trảng Bom, Đồng Nai, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham vấn cho Ban Giám Đốc về xây dựng, kiện toàn hệ thống tài chính kế toán phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tổ chức, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh chuyên nghiệp và điều hành, quản lý phân chia công việc, chịu trách nhiệm về hoạt động của Phòng kế toán tài chính.

- Chịu trách nhiệm lập và nộp các báo cáo thuế liên quan hàng Quý, báo cáo quyết toán năm đúng thời hạn quy định. Làm vệc với cơ quan thuế khi có yêu cầu và vấn đề phát sinh.

- In ấn, bảo quản chứng từ kế toán lưu trữ đầy đủ theo luật định.

- Xét duyệt tất cả các khoản thanh toán để phê duyệt, đảm bảo các giao dịch kế toán phù hợp với các thủ tục kế toán liên quan, kiểm soát nội bộ.

Thực hiện các công việc khác khi có sự yêu cầu và chỉ đạo từ Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm.

- Tiếng Trung giao tiếp tốt. Có chứng chỉ KTT.

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

- Trợ cấp nhà ở, cơm trưa, thường chuyên cần,...

- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định.

- Xét tăng lương mỗi năm 1 lần

- Thưởng theo mức độ hoàn thành công việc và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin