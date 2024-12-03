Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU THÂN THIỆN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN Hố Nai, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược bán hàng phù hợp

Tham gia các hoạt động quảng bá, marketing sản phẩm của công ty

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình giao hàng và chất lượng sản phẩm

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, ưu tiên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng

Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng di chuyển

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và PowerPoint

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU THÂN THIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Nghỉ phép, lễ tết theo quy định của Luật lao động

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU THÂN THIỆN

