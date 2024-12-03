Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU THÂN THIỆN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU THÂN THIỆN
- Đồng Nai: KCN Hố Nai, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược bán hàng phù hợp
Tham gia các hoạt động quảng bá, marketing sản phẩm của công ty
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình giao hàng và chất lượng sản phẩm
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng
Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng di chuyển
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và PowerPoint
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU THÂN THIỆN Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Nghỉ phép, lễ tết theo quy định của Luật lao động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU THÂN THIỆN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
