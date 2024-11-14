Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô I/6, Đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, P. BÌnh Hưng Hoà B,, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị và hệ thống điện
Thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng theo kế hoạch và phát sinh thực tế
Tham gia, hỗ trợ hoat động vận hành của nhà máy
Các công việc khác từ cấp trên trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng các chuyên ngành điện, điện lạnh, cơ khí, khác có liên quan
Am hiểu về máy móc thiết bị và hệ thống điện
Có sức khoẻ tốt, không vướng bận
Tích cực, cầu tiến và trách nhiệm
Sử dụng các phần mềm thiết kế AUTO CAD, vi tính văn phòng
Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến
Lương, thưởng, phúc lợi và chính sách đãi ngộ tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
