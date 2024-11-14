Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô I/6, Đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, P. BÌnh Hưng Hoà B,, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị và hệ thống điện

Thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng theo kế hoạch và phát sinh thực tế

Tham gia, hỗ trợ hoat động vận hành của nhà máy

Các công việc khác từ cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng các chuyên ngành điện, điện lạnh, cơ khí, khác có liên quan

Am hiểu về máy móc thiết bị và hệ thống điện

Có sức khoẻ tốt, không vướng bận

Tích cực, cầu tiến và trách nhiệm

Sử dụng các phần mềm thiết kế AUTO CAD, vi tính văn phòng

Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến

Lương, thưởng, phúc lợi và chính sách đãi ngộ tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Monova

