Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 69B, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

1. Đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trên Online (từ tất cả các kênh bán Online): tư vấn sản phẩm / chương trình khuyến mại/ chính sách; giải quyết phàn nàn, khiếu nại về chương trình, đơn hàng Online trên các kênh liên lạc: Mạng xã hội, hotline, Sàn, Email.
2. Xử lý các vấn đề về đơn hàng online: lập đơn hàng, đổi/trả hàng, đối soát với đối tác liên quan.
3. Theo dõi quá trình đơn hàng vận hành và tối ưu thời gian xử lý của đơn hàng (bao gồm làm việc với kho và đối tác vận chuyển, đối tác thanh toán).
4. Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Kỹ năng yêu cầu:
Thành thạo tin học văn phòng, biết cách trình bày mạch lạc
Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản lý tin nhắn/comment/tổng đài
Yêu cầu khác:
Có kinh nghiệm với các sản phẩm FMCGs là một lợi thế
Tính cách ôn hòa, kiên nhẫn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 - 16tr VNĐ/ tháng + phụ cấp
Thưởng QUÝ theo tình hình Kinh doanh.
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ 02 thứ 7/ tháng.
Nghỉ phép năm theo quy định pháp luật.
Thưởng tháng lương thứ 13 theo thâm niên làm việc trong năm.
Thưởng các ngày Lễ lớn.
Tham gia du lịch, các chương trình nội bộ, tất niên của Công ty.
Sử dụng các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L3-D, tầng 3, tòa nhà Sungrand City, 69B Thụy Khuê. Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

