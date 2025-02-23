Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B48
- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng sau mua hàng
Lên đơn bảo hành trên hệ thống, phối hợp với Trưởng phòng bảo hành phân đơn cho nhân viên kỹ thuật bảo hành đi sửa chữa, xử lý bảo hành cho khách hàng
Tổng hợp chi phí bảo hành trình lên cấp trên, phối hợp với Phòng kế toán thanh toán chi phí cho Phòng bảo hành đối với các đơn bảo hành có phát sinh chi phí
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp khéo léo;
Giọng nói truyền cảm, dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp;
Có kỹ năng quản lý, tự chủ trong công việc;
Khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định
Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết
Team building, du lịch thường niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
