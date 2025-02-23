Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng sau mua hàng

Lên đơn bảo hành trên hệ thống, phối hợp với Trưởng phòng bảo hành phân đơn cho nhân viên kỹ thuật bảo hành đi sửa chữa, xử lý bảo hành cho khách hàng

Tổng hợp chi phí bảo hành trình lên cấp trên, phối hợp với Phòng kế toán thanh toán chi phí cho Phòng bảo hành đối với các đơn bảo hành có phát sinh chi phí

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp khéo léo;

Giọng nói truyền cảm, dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp;

Có kỹ năng quản lý, tự chủ trong công việc;

Khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định

Thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết

Team building, du lịch thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.