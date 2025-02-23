Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Gzone làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Gzone
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty Gzone

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Gzone

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tẩng 3 Tòa Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Tiếp nhận, hỗ trợ giải đáp những vấn đề, khiếu nại của khách hàng qua các kênh hotline, báo lỗi, email...
- Thực hiện và hỗ trợ tổ chức các chương trình, sự kiện của trò chơi.
- Tham gia các dự án để cải thiện kịch bản, nâng cấp chất lượng dịch vụ, đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng
- Tham gia bàn bạc đề xuất các giải pháp cải tiến, tối ưu quy trình vận hành.
- Báo cáo công việc theo tuần/ tháng theo yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng làm xoay ca, thời gian linh hoạt (thời gian làm việc: xoay ca 8h30-18h, 13h30-22h bao gồm thời gian nghỉ 90 phút)
- Nhanh nhẹn, hòa nhã, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng giao tiếp tốt - Giọng nói chuẩn, truyền cảm, không nói ngọng, nói lắp
- Ưu tiên các bạn biết tiếng anh khá ,yêu thích mảng game công nghệ
- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng trong ngành game.

Tại Công Ty Gzone Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 7 - 10 triệu
- Thưởng: Thưởng KPI theo % doanh thu, thưởng nóng, thưởng tự khoe thành tích cuối tháng... .
- Xét review lương trung bình 1 lần/năm.Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc, là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo.
- Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 làm cách tuần từ 8h30- 18h00.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và được khám sức khỏe định kỳ hàng năm(do Công ty tổ chức)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Gzone

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Gzone

Công Ty Gzone

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

