Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MOLINA
Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CT2, C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Thanh Xuân, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
Gọi điện hướng dẫn sử dụng sản phẩm, quan tâm theo dõi khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm
Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng.
Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
Phối hợp với bộ phận sale để tăng hiệu quả công việc, lên đơn cho khách hàng có nhu cầu sử dụng tiếp sản phẩm
Triển khai các công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, khả năng diễn đạt lưu loát.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Có máy tính cá nhân
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, khả năng diễn đạt lưu loát.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Có máy tính cá nhân
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH MOLINA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc bởi quản lý dày dặn kinh nghiệm.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc bởi quản lý dày dặn kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOLINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI