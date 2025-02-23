Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và giải đáp những yêu cầu thắc mắc của khách hàng
Lên lịch và chủ động chăm sóc khách hàng sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ
Lên lịch chăm sóc và nhắc lịch tái khám của khách hàng
Tư vấn khách cũ quay lại trải nghiệm dịch vụ
Theo dõi, cập nhật những chính sách ưu đãi của công ty để quảng bá đến khách hàng
Báo cáo hàng tuần với trưởng bộ phận/ quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm làm telesale hoặc chăm sóc khách hàng và có kinh nghiệm làm việc trong mảng Phẫu Thuật Thẩm Mỹ
Thái độ trung thực, cầu thị, tích cực....
Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.
Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin.
Giao tiếp tốt qua điện thoại.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có thể trực hotline hỗ trợ CSKH thường xuyên
Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: LCB 7.000.000đ + PC + Thưởng Tổng thu nhâp từ 15-20tr/ Tháng
Nghỉ lễ tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
