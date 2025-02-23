Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và giải đáp những yêu cầu thắc mắc của khách hàng

Lên lịch và chủ động chăm sóc khách hàng sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ

Lên lịch chăm sóc và nhắc lịch tái khám của khách hàng

Tư vấn khách cũ quay lại trải nghiệm dịch vụ

Theo dõi, cập nhật những chính sách ưu đãi của công ty để quảng bá đến khách hàng

Báo cáo hàng tuần với trưởng bộ phận/ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm làm telesale hoặc chăm sóc khách hàng và có kinh nghiệm làm việc trong mảng Phẫu Thuật Thẩm Mỹ

Thái độ trung thực, cầu thị, tích cực....

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin.

Giao tiếp tốt qua điện thoại.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Có thể trực hotline hỗ trợ CSKH thường xuyên

Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB 7.000.000đ + PC + Thưởng Tổng thu nhâp từ 15-20tr/ Tháng

Nghỉ lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

