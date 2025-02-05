Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 300 - 3,000 USD

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 300 - 3,000 USD

Thami Shipping & Airfreight Corp.
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Thami Shipping & Airfreight Corp.

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.

Mức lương
300 - 3,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 23 Trường Thi 1, Hòa Thuận Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 300 - 3,000 USD

- Quảng bá các dịch vụ vận chuyển hàng hóa và giải pháp logistics toàn diện của công ty: dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế bằng đường biển, đường bộ, đường hàng không; dịch vụ khai thuê hải quan xuất nhập khẩu; dịch vụ kho bãi, dịch vụ door to door…
- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ logistics khác của công ty.
- Chăm sóc khách hàng, tư vấn và giải quyết các yêu cầu của khách hàng về lĩnh vực vận chuyển và logistics.
Địa điểm nộp hồ sơ và làm việc:
TMC Bình Dương: Shophouse SH12, đường NB-D1, Khu Eco Xuân Lái Thiêu, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
TMC Đồng Nai: Phòng 11, Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Đường số 1, KCB Biên Hòa 1, TP. Đồng Nai
TMC Đà Nẵng: Tầng 7, Số 23 Trường Thi 1, P. Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
TMC Hải Phòng: Phòng 541, tòa nhà Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, TP. Hải Phòng
TMC Hà Nội: 26-27/A10, đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Với Mức Lương 300 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Thami Shipping & Airfreight Corp. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.

Liên Hệ Công Ty

Thami Shipping & Airfreight Corp.

Thami Shipping & Airfreight Corp.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25 - 25A Đường số 81, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (gần siêu thị Lotte)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

