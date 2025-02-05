Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 300 - 3,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.
- Đà Nẵng: 23 Trường Thi 1, Hòa Thuận Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 300 - 3,000 USD
- Quảng bá các dịch vụ vận chuyển hàng hóa và giải pháp logistics toàn diện của công ty: dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế bằng đường biển, đường bộ, đường hàng không; dịch vụ khai thuê hải quan xuất nhập khẩu; dịch vụ kho bãi, dịch vụ door to door…
- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ logistics khác của công ty.
- Chăm sóc khách hàng, tư vấn và giải quyết các yêu cầu của khách hàng về lĩnh vực vận chuyển và logistics.
Địa điểm nộp hồ sơ và làm việc:
TMC Bình Dương: Shophouse SH12, đường NB-D1, Khu Eco Xuân Lái Thiêu, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
TMC Đồng Nai: Phòng 11, Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Đường số 1, KCB Biên Hòa 1, TP. Đồng Nai
TMC Đà Nẵng: Tầng 7, Số 23 Trường Thi 1, P. Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
TMC Hải Phòng: Phòng 541, tòa nhà Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, TP. Hải Phòng
TMC Hà Nội: 26-27/A10, đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
Với Mức Lương 300 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Thami Shipping & Airfreight Corp. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI