Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 300 - 3,000 USD

- Quảng bá các dịch vụ vận chuyển hàng hóa và giải pháp logistics toàn diện của công ty: dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế bằng đường biển, đường bộ, đường hàng không; dịch vụ khai thuê hải quan xuất nhập khẩu; dịch vụ kho bãi, dịch vụ door to door…

- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ logistics khác của công ty.

- Chăm sóc khách hàng, tư vấn và giải quyết các yêu cầu của khách hàng về lĩnh vực vận chuyển và logistics.

Địa điểm nộp hồ sơ và làm việc:

TMC Bình Dương: Shophouse SH12, đường NB-D1, Khu Eco Xuân Lái Thiêu, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

TMC Đồng Nai: Phòng 11, Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Đường số 1, KCB Biên Hòa 1, TP. Đồng Nai

TMC Đà Nẵng: Tầng 7, Số 23 Trường Thi 1, P. Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

TMC Hải Phòng: Phòng 541, tòa nhà Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, TP. Hải Phòng

TMC Hà Nội: 26-27/A10, đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.