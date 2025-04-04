Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 16 Triệu

OBJECTIVE / MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Ensure proper and sufficient implementation of customer service processes; improve customer service quality; avoid arising complaints about the service.

Đảm bảo triển khai đầy đủ và hiệu quả quy trình chăm sóc khách hàng; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; tránh các khiếu nại liên quan đến dịch vụ.

MAIN RESPONSIBILITIES / TRÁCH NHIỆM CHÍNH

Coordinating services such as cleaners, F&B team, and other required services.

Phối hợp các dịch vụ như dọn vệ sinh, đội ngũ F&B và các dịch vụ khác khi cần.

Handling hotline to support customer inquiries and service requests.

Xử lý các cuộc gọi từ hotline hỗ trợ khách hàng và yêu cầu dịch vụ.

Managing email correspondence and responding to customer inquiries.

Quản lý thư điện tử và phản hồi các yêu cầu từ khách hàng.

Greeting all visitors and ensuring a welcoming environment.

Chào đón tất cả khách đến và đảm bảo môi trường làm việc thân thiện.