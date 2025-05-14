Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 60 Nguyễn Lộ Trạch, P Hòa Cường Nam, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trả lời thắc mắc và hỗ trợ khách hàng qua các kênh mạng xã hội.

Tiếp nhận tư vấn, giải đáp câu hỏi của người dùng thông qua các công cụ chăm sóc khách hàng trực tuyến.

Ghi nhận và phản hồi kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý bộ phận CS.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

năm kinh nghiệm

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Giọng nói dễ nghe, giao tiếp khéo léo và nhẹ nhàng.

Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng thuyết phục, đàm phán, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt.

Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH BTASKEE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh – Ghi nhận đúng năng lực, xứng đáng với giá trị đóng góp của bạn;

Thu nhập cạnh tranh

Lương hiệu suất (KPI) – Được đánh giá và lương thưởng dựa trên hiệu quả công việc, minh bạch – rõ ràng – xứng đáng;

Lương hiệu suất (KPI)

Thưởng tháng 13 – Dựa trên thành tích cá nhân và kết quả kinh doanh chung của Công ty;

Thưởng tháng 13

Đánh giá hiệu suất toàn diện hàng năm – Cột mốc vàng cho bước tiến sự nghiệp mỗi năm;

Đánh giá hiệu suất toàn diện hàng năm

Hỗ trợ BYOD (Bring Your Own Device) – Trợ cấp riêng khi bạn dùng laptop cá nhân;

Hỗ trợ BYOD (Bring Your Own Device)

Chăm sóc sức khỏe toàn diện – Khám định kỳ & gói bảo hiểm cao cấp;

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp – Gói bảo hiểm riêng biệt, chất lượng hàng đầu;

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ – Tuân thủ đúng quy định pháp luật;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Chính sách nghỉ phép hấp dẫn – 12-16 ngày nghỉ/năm;

Chính sách nghỉ phép hấp dẫn

Phúc lợi đặc biệt – Mừng sinh nhật, kết hôn, sinh con và nhiều hơn thế nữa...;

Phúc lợi đặc biệt

Môi trường sáng tạo, trẻ trung và năng động – Nhiều hoạt động gắn kết và teambuilding thú vị;

Môi trường sáng tạo, trẻ trung và năng động

Phúc lợi Độc Quyền từ bTaskee – bạn được sử dụng dịch vụ của chúng tôi hàng tháng, giúp tiết kiệm thời gian cho bạn được tái tạo năng lượng tích cực, chăm sóc gia đình và phát triển bản thân.

Phúc lợi Độc Quyền từ bTaskee

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BTASKEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin