Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH BTASKEE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 60 Nguyễn Lộ Trạch, P Hòa Cường Nam, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Trả lời thắc mắc và hỗ trợ khách hàng qua các kênh mạng xã hội.
Tiếp nhận tư vấn, giải đáp câu hỏi của người dùng thông qua các công cụ chăm sóc khách hàng trực tuyến.
Ghi nhận và phản hồi kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý bộ phận CS.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.
năm kinh nghiệm
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Giọng nói dễ nghe, giao tiếp khéo léo và nhẹ nhàng.
Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng thuyết phục, đàm phán, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt.
Có laptop cá nhân
năm kinh nghiệm
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Giọng nói dễ nghe, giao tiếp khéo léo và nhẹ nhàng.
Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng thuyết phục, đàm phán, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt.
Có laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH BTASKEE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh – Ghi nhận đúng năng lực, xứng đáng với giá trị đóng góp của bạn;
Thu nhập cạnh tranh
Lương hiệu suất (KPI) – Được đánh giá và lương thưởng dựa trên hiệu quả công việc, minh bạch – rõ ràng – xứng đáng;
Lương hiệu suất (KPI)
Thưởng tháng 13 – Dựa trên thành tích cá nhân và kết quả kinh doanh chung của Công ty;
Thưởng tháng 13
Đánh giá hiệu suất toàn diện hàng năm – Cột mốc vàng cho bước tiến sự nghiệp mỗi năm;
Đánh giá hiệu suất toàn diện hàng năm
Hỗ trợ BYOD (Bring Your Own Device) – Trợ cấp riêng khi bạn dùng laptop cá nhân;
Hỗ trợ BYOD (Bring Your Own Device)
Chăm sóc sức khỏe toàn diện – Khám định kỳ & gói bảo hiểm cao cấp;
Chăm sóc sức khỏe toàn diện
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp – Gói bảo hiểm riêng biệt, chất lượng hàng đầu;
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ – Tuân thủ đúng quy định pháp luật;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Chính sách nghỉ phép hấp dẫn – 12-16 ngày nghỉ/năm;
Chính sách nghỉ phép hấp dẫn
Phúc lợi đặc biệt – Mừng sinh nhật, kết hôn, sinh con và nhiều hơn thế nữa...;
Phúc lợi đặc biệt
Môi trường sáng tạo, trẻ trung và năng động – Nhiều hoạt động gắn kết và teambuilding thú vị;
Môi trường sáng tạo, trẻ trung và năng động
Phúc lợi Độc Quyền từ bTaskee – bạn được sử dụng dịch vụ của chúng tôi hàng tháng, giúp tiết kiệm thời gian cho bạn được tái tạo năng lượng tích cực, chăm sóc gia đình và phát triển bản thân.
Phúc lợi Độc Quyền từ bTaskee
Thu nhập cạnh tranh
Lương hiệu suất (KPI) – Được đánh giá và lương thưởng dựa trên hiệu quả công việc, minh bạch – rõ ràng – xứng đáng;
Lương hiệu suất (KPI)
Thưởng tháng 13 – Dựa trên thành tích cá nhân và kết quả kinh doanh chung của Công ty;
Thưởng tháng 13
Đánh giá hiệu suất toàn diện hàng năm – Cột mốc vàng cho bước tiến sự nghiệp mỗi năm;
Đánh giá hiệu suất toàn diện hàng năm
Hỗ trợ BYOD (Bring Your Own Device) – Trợ cấp riêng khi bạn dùng laptop cá nhân;
Hỗ trợ BYOD (Bring Your Own Device)
Chăm sóc sức khỏe toàn diện – Khám định kỳ & gói bảo hiểm cao cấp;
Chăm sóc sức khỏe toàn diện
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp – Gói bảo hiểm riêng biệt, chất lượng hàng đầu;
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ – Tuân thủ đúng quy định pháp luật;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Chính sách nghỉ phép hấp dẫn – 12-16 ngày nghỉ/năm;
Chính sách nghỉ phép hấp dẫn
Phúc lợi đặc biệt – Mừng sinh nhật, kết hôn, sinh con và nhiều hơn thế nữa...;
Phúc lợi đặc biệt
Môi trường sáng tạo, trẻ trung và năng động – Nhiều hoạt động gắn kết và teambuilding thú vị;
Môi trường sáng tạo, trẻ trung và năng động
Phúc lợi Độc Quyền từ bTaskee – bạn được sử dụng dịch vụ của chúng tôi hàng tháng, giúp tiết kiệm thời gian cho bạn được tái tạo năng lượng tích cực, chăm sóc gia đình và phát triển bản thân.
Phúc lợi Độc Quyền từ bTaskee
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BTASKEE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI