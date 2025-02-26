Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Số 9 Phạm Hùng, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin, xử lý và phản hồi khiếu nại, ý kiến, thắc mắc và các yêu cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.

Liên hệ nhắc bảo dưỡng và các chương trình dịch vụ đến khách hàng.

Khảo sát, tổng hợp, phân tích và báo cáo thông tin, dữ liệu khách hàng…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, dưới 30 tuổi, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Ưu tiên: ngành Marketing, ngành Báo chí truyền thông, ngành Tâm lý học)

Có kinh nghiệm từ 01 năm liên quan đến chăm sóc khách hàng

Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương

Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt là kỹ năng đàm phán, thuyết phục

Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, Powerpoint,..

Không có hình xăm, sẵn sàng làm việc lâu dài tại Đà Nẵng.

Ưu tiên có bằng lái B2 trở lên

Tại Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương thưởng hấp dẫn theo năng lực (lương cứng + hiệu quả công việc)

Môi trường chuyên nghiệp – Ổn định, thân thiện, cơ hội phát triển lâu dài.

Hỗ trợ cơm trưa – Đảm bảo bữa ăn ngon dinh dưỡng, tiếp sức cho ngày làm việc hiệu quả.

Chế độ phúc lợi đầy đủ – BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe và nhiều đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cơ hội phát triển – Đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Gia nhập ngay để cùng phát triển!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin