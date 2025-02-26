Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Số 9 Phạm Hùng, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận thông tin, xử lý và phản hồi khiếu nại, ý kiến, thắc mắc và các yêu cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.
Liên hệ nhắc bảo dưỡng và các chương trình dịch vụ đến khách hàng.
Khảo sát, tổng hợp, phân tích và báo cáo thông tin, dữ liệu khách hàng…
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, dưới 30 tuổi, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Ưu tiên: ngành Marketing, ngành Báo chí truyền thông, ngành Tâm lý học)
Có kinh nghiệm từ 01 năm liên quan đến chăm sóc khách hàng
Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, nói lắp, nói tiếng địa phương
Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt là kỹ năng đàm phán, thuyết phục
Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, Powerpoint,..
Không có hình xăm, sẵn sàng làm việc lâu dài tại Đà Nẵng.
Ưu tiên có bằng lái B2 trở lên
Tại Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh, lương thưởng hấp dẫn theo năng lực (lương cứng + hiệu quả công việc)
Môi trường chuyên nghiệp – Ổn định, thân thiện, cơ hội phát triển lâu dài.
Hỗ trợ cơm trưa – Đảm bảo bữa ăn ngon dinh dưỡng, tiếp sức cho ngày làm việc hiệu quả.
Chế độ phúc lợi đầy đủ – BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe và nhiều đãi ngộ hấp dẫn khác.
Cơ hội phát triển – Đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Gia nhập ngay để cùng phát triển!
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
