Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng DIAMOND SEA COMPANY LIMITED làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 232 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

• Chủ động liên hệ hỏi thăm khách và đề nghị được giúp đỡ khách trong suốt thời gian lưu trú tại khách sạn.

• Nắm rõ thông tin sự kiện, các chương trình đặc biệt, khuyến mãi hiện áp dụng của khách sạn để cung cấp cho khách.

• Am hiểu các địa điểm du lịch, mua sắm, ăn uống xung quanh khách sạn và giới thiệu cho khách nếu cần.

• Đảm bảo giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của khách nếu có.

• Lưu ý ngày sinh nhật, tuần trăng mật, kỷ niệm ngày cưới của khách để chuẩn bị quà và quan tâm, chăm sóc khách đặc biệt.

• Phối hợp, nhiệt tình hỗ trợ khách giải quyết các sự cố thất lạc hành lý, giấy tờ tùy thân…

• Tham khảo ý kiến của khách về dịch vụ của khách sạn để có sự điều chỉnh thích hợp.

• Lưu các yêu cầu đặc biệt và góp ý của khách vào hồ sơ khách hàng.

• Hỗ trợ chuẩn bị trước hồ sơ đăng ký cho khách đoàn, khách quan trọng.

• Hỗ trợ nhân viên lễ tân thực hiện các thủ tục check-in, check-out cho khách vào giờ cao điểm, ưu tiên phối hợp xử lý cho khách đoàn, khách VIP.

• Tiếp nhận thông tin than phiền của khách và tiến hành xử lý ngay.

• Nếu sự việc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo quản lý ca xin hướng dẫn giải quyết để xử lý nhanh nhất có thể mọi vấn đề liên quan đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ của khách hàng.

• Đề xuất các sản phẩm dịch vụ phù hợp với thị hiếu của khách hàng đến từ những quốc gia khác nhau.

• Tham gia các chương trình đào tạo khi được khách sạn tạo điều kiện.

• Thực hiện những công việc phát sinh khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

• Có ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn và năng động

• Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến du lịch, ngoại ngữ…

• Tính cách hướng ngoại, có kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng.

• Tiếng Anh giao tiếp thành thào, ngoại ngữ thứ 2 (tiếng Hàn/ tiếng Trung…) là một lợi thế.

• Sử dụng tốt tin học văn phòng.

Có kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng tốt

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương hoặc từng làm ở bộ phận tiền sảnh khách sạn ít nhất 6 tháng trở lên.

Tại DIAMOND SEA COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn;

- Được hưởng service charge trong thời gian thử việc

- Hỗ trợ 1 buổi cơm ca/ngày làm việc và đồng phục;

- Chế độ phúc lợi hấp dẫn, bao gồm khen thưởng, hỗ trợ hiếu hỉ, sinh nhật...

- Thưởng các dịp Lễ trong năm;

- Các chế độ nghỉ lễ theo quy định của của Bộ luật lao động.

- Các hoạt động nội bộ gắn kết thường xuyên

- Đào tạo phát triển lộ trình thăng tiến theo khung năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DIAMOND SEA COMPANY LIMITED

