Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Quản lý group cộng đồng và trả lời thắc mắc học viên

Liên hệ xác nhận lịch học và mời học viên vào group online

Thông báo lịch học, tổ chức các lớp học online qua zoom và hỗ trợ học viên trong các lớp này

Các công việc theo phân công

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp

Là nữ , đi làm fulltime

Không yêu cầu kinh nghiệm

Sử dụng máy tính cơ bản

Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7-10 triệu + hh+ phụ cấp (ăn trưa 500k, gửi xe, công tác, thể dục ...) , thu nhập trung bình 9 - 12 triệu

Xét tăng lương 2 lần/ năm hoặc theo năng lực

Thử việc 1-2 tháng 85% lương

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH khi lên chính thức, chế độ ngày lễ tết, hiếu, hỉ, .... theo quy định

Tham gia các hoạt động chung: du lịch 1-2 lần/năm, các buổi sinh hoạt chung hàng tuần, sinh nhật hàng tháng …

Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài công ty; được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung

Công ty có thương hiệu, giúp nâng cao vị thế và các mối quan hệ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

