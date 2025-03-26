Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Quản lý group cộng đồng và trả lời thắc mắc học viên
Liên hệ xác nhận lịch học và mời học viên vào group online
Thông báo lịch học, tổ chức các lớp học online qua zoom và hỗ trợ học viên trong các lớp này
Các công việc theo phân công
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp
Là nữ , đi làm fulltime
Không yêu cầu kinh nghiệm
Sử dụng máy tính cơ bản
Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7-10 triệu + hh+ phụ cấp (ăn trưa 500k, gửi xe, công tác, thể dục ...) , thu nhập trung bình 9 - 12 triệu
Xét tăng lương 2 lần/ năm hoặc theo năng lực
Thử việc 1-2 tháng 85% lương
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH khi lên chính thức, chế độ ngày lễ tết, hiếu, hỉ, .... theo quy định
Tham gia các hoạt động chung: du lịch 1-2 lần/năm, các buổi sinh hoạt chung hàng tuần, sinh nhật hàng tháng …
Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài công ty; được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung
Công ty có thương hiệu, giúp nâng cao vị thế và các mối quan hệ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
