Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19s3 Trần Phú - KĐT Chùa Hà, TP Vĩnh Yên, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tiếp nhận Data từ công ty (nguồn Khách hàng đã sử dụng sản phẩm ) chăm sóc khách hàng sau bán

- Tư vấn, tiếp đón khách hàng tại cửa hàng và đăng bài trên page của studio

- Chăm sóc theo quy trình do studio đặt ra

- Nhận phản hồi (feedback) của khách hàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc ( nếu có )

- Chấp nhận ưng viên là sinh viên các trường đại học hoặc ứng viên mới ra trường

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, telesales, tư vấn Khéo léo, nhiệt tình

- Lựa chọn 1 trong 3 ca sau (làm việc tại công ty)

Ca 1: 8h - 13h

Ca 2: 13h - 18h

Ca 3: 17h - 21h

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 4.000.00VNĐ + sp up sale + 500k phụ cấp

Được tham gia các hoạt động Nghỉ mát; Team building,...

Hưởng nhiều ưu đãi cho bản thân và người nhà khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống

