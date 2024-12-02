Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 19s3 Trần Phú
- KĐT Chùa Hà, TP Vĩnh Yên, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Tiếp nhận Data từ công ty (nguồn Khách hàng đã sử dụng sản phẩm ) chăm sóc khách hàng sau bán
- Tư vấn, tiếp đón khách hàng tại cửa hàng và đăng bài trên page của studio
- Chăm sóc theo quy trình do studio đặt ra
- Nhận phản hồi (feedback) của khách hàng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc ( nếu có )
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chấp nhận ưng viên là sinh viên các trường đại học hoặc ứng viên mới ra trường
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, telesales, tư vấn Khéo léo, nhiệt tình
- Lựa chọn 1 trong 3 ca sau (làm việc tại công ty)
Ca 1: 8h - 13h
Ca 2: 13h - 18h
Ca 3: 17h - 21h
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 4.000.00VNĐ + sp up sale + 500k phụ cấp
Được tham gia các hoạt động Nghỉ mát; Team building,...
Hưởng nhiều ưu đãi cho bản thân và người nhà khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NẮNG GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
