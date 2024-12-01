Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NTTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 92 ngõ 2 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chăm sóc nguồn data có sẵn của Công ty và phát triển khách hàng mới;

Tiếp cận, tương tác, giới thiệu công ty, sản phẩm và các cơ hội hợp tác kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử;

Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng;

Báo cáo công việc hàng ngày

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Được đào tạo bài bản từ đầu

Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Làm việc chủ động, sáng tạo

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NTTH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20.000.000đ -35.000.000đ/tháng bao gồm:

Lương cứng 7.500.000đ/tháng

+ Phụ cấp theo quy định Công ty + Thưởng KPI + Thưởng nóng + Thưởng Doanh thu + % Hoa hồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NTTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.