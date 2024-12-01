Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NTTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NTTH
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số nhà 92 ngõ 2 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Chăm sóc nguồn data có sẵn của Công ty và phát triển khách hàng mới;
Tiếp cận, tương tác, giới thiệu công ty, sản phẩm và các cơ hội hợp tác kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử;
Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng;
Báo cáo công việc hàng ngày
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Được đào tạo bài bản từ đầu
Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Làm việc chủ động, sáng tạo
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NTTH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 20.000.000đ -35.000.000đ/tháng bao gồm:
Lương cứng 7.500.000đ/tháng
+ Phụ cấp theo quy định Công ty + Thưởng KPI + Thưởng nóng + Thưởng Doanh thu + % Hoa hồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NTTH
