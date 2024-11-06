Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAF làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAF
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: khu tái định cư Dương Nội, Hà Đông

1) Tiếp nhận, tư vấn giải đáp các thông tin từ khách hàng.
2) Điều phối hàng hóa vận chuyển đến khách hàng.
3) Theo dõi, đối chiếu công nợ khách hàng.
4) Đăng bài trên các kênh quảng bá của công ty
5) Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

1) Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, điều phối vận tải.
2) Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi, giao tiếp tốt
3) Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

1) Đóng BHXH theo quy định.
2) Nghỉ CN và các ngày lễ tết theo quy định.
3) Chiều thứ 7 được nghỉ sớm
4) Tham gia nghỉ mát 1 lần/năm và các chế độ phúc lợi khác.
5) Lương thỏa thuận theo năng lực khởi điểm từ 8 triệu đồng/tháng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAF

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 22/92 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

