Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAF làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: khu tái định cư Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc

1) Tiếp nhận, tư vấn giải đáp các thông tin từ khách hàng.

2) Điều phối hàng hóa vận chuyển đến khách hàng.

3) Theo dõi, đối chiếu công nợ khách hàng.

4) Đăng bài trên các kênh quảng bá của công ty

5) Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

1) Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, điều phối vận tải.

2) Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi, giao tiếp tốt

3) Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAF Thì Được Hưởng Những Gì

1) Đóng BHXH theo quy định.

2) Nghỉ CN và các ngày lễ tết theo quy định.

3) Chiều thứ 7 được nghỉ sớm

4) Tham gia nghỉ mát 1 lần/năm và các chế độ phúc lợi khác.

5) Lương thỏa thuận theo năng lực khởi điểm từ 8 triệu đồng/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAF

