Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAF làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAF
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: khu tái định cư Dương Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1) Tiếp nhận, tư vấn giải đáp các thông tin từ khách hàng.
2) Điều phối hàng hóa vận chuyển đến khách hàng.
3) Theo dõi, đối chiếu công nợ khách hàng.
4) Đăng bài trên các kênh quảng bá của công ty
5) Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1) Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, điều phối vận tải.
2) Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi, giao tiếp tốt
3) Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
2) Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi, giao tiếp tốt
3) Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAF Thì Được Hưởng Những Gì
1) Đóng BHXH theo quy định.
2) Nghỉ CN và các ngày lễ tết theo quy định.
3) Chiều thứ 7 được nghỉ sớm
4) Tham gia nghỉ mát 1 lần/năm và các chế độ phúc lợi khác.
5) Lương thỏa thuận theo năng lực khởi điểm từ 8 triệu đồng/tháng
2) Nghỉ CN và các ngày lễ tết theo quy định.
3) Chiều thứ 7 được nghỉ sớm
4) Tham gia nghỉ mát 1 lần/năm và các chế độ phúc lợi khác.
5) Lương thỏa thuận theo năng lực khởi điểm từ 8 triệu đồng/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VINAF
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI