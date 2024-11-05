Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH MONO TALK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Mức lương 7 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 260 - 262 Bà Triệu, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Trực chat qua FB, zalo, Website ... nghe điện thoại, kiểm tra tin nhắn và trả lời và tư vấn những câu hỏi của khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng, tư vấn và hỗ trợ KH thanh toán, giải quyết khiếu nại nếu có và trong thẩm quyền đưọc giao.

Chốt đơn, lên đơn cho khách trên phần mềm, gọi xác nhận đơn & xử lý phát sinh liên quan đơn hàng..

Chăm sóc khách hàng cũ, up sales, nhận và xử lý phản hồi, báo cáo cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên nữ dưới 30 tuổi, không nặng giọng địa phương.

Làm việc xoay ca đã đăng ký tại văn phòng

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, tin học văn phòng cơ bản.

Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng, trực pages/telesales thời trang từ 3 tháng trở lên.

Có laptop cá nhân

Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập up to 11 triệu/tháng

Phụ cấp: Ăn trưa 30.000 VNĐ/ngày

Phụ cấp máy tính: 200.000 VNĐ/tháng

Chế độ: Thưởng Lễ, tết,phép năm, nghỉ sinh nhật. BHXH...

Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi.

Các chương trình, hoạt động: Team building, Monday morning, happy hour, du lịch, dã ngoại...

Được làm việc với những bạn trẻ đam mê, nhiệt huyết và sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK

