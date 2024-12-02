Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chủ động chào hỏi khách hàng ngay khi gặp, tư vấn các dịch vụ, sản phẩm, chính sách giá cả và các chương trình ưu đãi của Bệnh viện một cách tận tình và rõ ràng.

- Làm các thủ tục đăng ký khám hướng dẫn khách làm thủ tục đăng ký ban đầu theo đúng qui trình và qui định.

- Xử lý nhanh và hiệu quả các yêu cầu của khách

- Phối hợp với các khoa/ phòng, Y Bác sỹ chuyên môn để phục vụ việc khám chữa bệnh của khách.

- Báo cáo trực tiếp quản lý các phản hồi/phàn nàn của khách. Kết hợp với các khoa/ phòng đưa ra phương hướng xử lý.

- Thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng trong khi khách khám bệnh ngoại trú, khách nằm nội trú và sau khi khách ra viện

- Kiểm tra các Phiếu xác nhận dịch vụ y tế và cập nhật đầy đủ đảm bảo không bỏ sót chi tiết thanh toán nào

- Giải thích đầy đủ các hạng mục, giá cả dịch vụ, các chương trình, các gói khám đang áp dụng (nếu có) cho khách

- Với khách có bảo hiểm phải thực hiện thanh toán theo qui trình hướng dẫn thanh toán bảo hiểm tự nguyện hoặc bảo hiểm y tế.

- Thông báo số tiền mà khách cần thanh toán & thu tiền, lấy chữ ký và họ tên đầy đủ của khách trên hóa đơn, báo cáo hàng ngày/ tuần/tháng/ đột xuất theo qui định.