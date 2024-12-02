Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trịnh Văn Bô, Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chủ động chào hỏi khách hàng ngay khi gặp, tư vấn các dịch vụ, sản phẩm, chính sách giá cả và các chương trình ưu đãi của Bệnh viện một cách tận tình và rõ ràng.
- Làm các thủ tục đăng ký khám hướng dẫn khách làm thủ tục đăng ký ban đầu theo đúng qui trình và qui định.
- Xử lý nhanh và hiệu quả các yêu cầu của khách
- Phối hợp với các khoa/ phòng, Y Bác sỹ chuyên môn để phục vụ việc khám chữa bệnh của khách.
- Báo cáo trực tiếp quản lý các phản hồi/phàn nàn của khách. Kết hợp với các khoa/ phòng đưa ra phương hướng xử lý.
- Thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng trong khi khách khám bệnh ngoại trú, khách nằm nội trú và sau khi khách ra viện
- Kiểm tra các Phiếu xác nhận dịch vụ y tế và cập nhật đầy đủ đảm bảo không bỏ sót chi tiết thanh toán nào
- Giải thích đầy đủ các hạng mục, giá cả dịch vụ, các chương trình, các gói khám đang áp dụng (nếu có) cho khách
- Với khách có bảo hiểm phải thực hiện thanh toán theo qui trình hướng dẫn thanh toán bảo hiểm tự nguyện hoặc bảo hiểm y tế.
- Thông báo số tiền mà khách cần thanh toán & thu tiền, lấy chữ ký và họ tên đầy đủ của khách trên hóa đơn, báo cáo hàng ngày/ tuần/tháng/ đột xuất theo qui định.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên tất cả các chuyên ngành: Điều dưỡng, Dược sỹ, kinh tế, du lịch, ngoại giao, quản trị kinh doanh... ưu tiên chuyên ngành điều dưỡng
- Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm CSKH trong lĩnh vực Y tế, bệnh viện...
- Yêu cầu khác:
+ Nam: cao 1m70 trở lên, Nữ cao 1m58 trở lên.
+ Giọng nói chuẩn, không nói ngọng - nói lắp. Ngoại hình ưa nhìn.
+ Có khả năng Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một lợi thế.
+ Xử lý tính huống nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt.

Tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 167 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

