Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền Thông Việt Phát cần tuyển: 5 nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc tại Cầu Giấy, Hà Nội



Mô tả công việc:

• Trả lời yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.

• Giải đáp thắc mắc về sản phẩm/dịch vụ.

• Theo dõi và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

• Độ tuổi từ 20 – 26, sắp ra trường hoặc tốt nghiệp Đai học/Cao đẳng chuyên nghành kinh tế hoặc Công nghệ thông tin

• Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng là một lợi thế

• Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và làm việc theo nhóm.

• Thành thạo sử dụng các công cụ văn phòng và Internet.

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng:

• Được đào tạo theo nghiệp vụ công việc

• Mức lương 7.000.000 – 10.000.000 tùy theo khả năng làm việc.

• Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.

• Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của Nhà nước.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin