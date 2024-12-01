Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền Thông Việt Phát cần tuyển: 5 nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc tại Cầu Giấy, Hà Nội
Mô tả công việc:
• Trả lời yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.
• Giải đáp thắc mắc về sản phẩm/dịch vụ.
• Theo dõi và giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
• Độ tuổi từ 20 – 26, sắp ra trường hoặc tốt nghiệp Đai học/Cao đẳng chuyên nghành kinh tế hoặc Công nghệ thông tin
• Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng là một lợi thế
• Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và làm việc theo nhóm.
• Thành thạo sử dụng các công cụ văn phòng và Internet.
Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng:
• Được đào tạo theo nghiệp vụ công việc
• Mức lương 7.000.000 – 10.000.000 tùy theo khả năng làm việc.
• Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.
• Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của Nhà nước.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát
