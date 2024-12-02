Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Thực hiện các cuộc gọi đến khách hàng để hỏi thăm định kỳ hoặc thông báo, giới thiệu về các sản phẩm/dịch vụ mới.

- Hỗ trợ xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ chuyên viên Sale xử lý các yêu cầu của khách hàng.

- Hỗ trợ chuyên viên Sale xử lý thủ tục hành chính ở văn phòng.

- Báo cáo kết quả làm việc theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp : Cao đẳng

- Kinh nghiệm : 06 tháng tại vị trí tương đương

- Có laptop và phương tiện đi lại

- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Trust Me Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-20 triệu ( Lương cứng + Thưởng doanh số)

Được đóng bảo hiểm khi lên chính thức

Thử việc được nhận trên 85% lương cứng

Có cơ hội lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trust Me

