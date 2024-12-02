Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Trust Me
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH Trust Me

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Trust Me

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thực hiện các cuộc gọi đến khách hàng để hỏi thăm định kỳ hoặc thông báo, giới thiệu về các sản phẩm/dịch vụ mới.
- Hỗ trợ xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ chuyên viên Sale xử lý các yêu cầu của khách hàng.
- Hỗ trợ chuyên viên Sale xử lý thủ tục hành chính ở văn phòng.
- Báo cáo kết quả làm việc theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp : Cao đẳng
- Kinh nghiệm : 06 tháng tại vị trí tương đương
- Có laptop và phương tiện đi lại
- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Trust Me Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-20 triệu ( Lương cứng + Thưởng doanh số)
Được đóng bảo hiểm khi lên chính thức
Thử việc được nhận trên 85% lương cứng
Có cơ hội lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trust Me

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Trust Me

Công ty TNHH Trust Me

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

