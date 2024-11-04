Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 09 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thu thập, quản lý data thông tin khách hàng, cập nhật file theo dõi;

Triển khai thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng theo yêu cầu để đo lường chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty;

Quảng bá các chương trình khuyến mãi, các hoạt động hấp dẫn tới khách hàng;

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc/khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ công ty, phối hợp cùng các BP liên quản giải quyết vấn đề của khách hàng;

Phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy định thanh toán, chiết khấu, đảm bảo xử lý 100% vi phạm.

Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tự nhân diện, triển khai công việc, chủ động trong mọi tình huống để giải quyết thắc mắc, khiếu nại của KH.

Khả năng đàm phán đạt được mục tiêu mong muốn và thỏa mãn hài lòng khách hàng.

Kiến thức về chính sách bán hàng của Công ty, chính sách đổi hàng, chính sách bảo hành sản phẩm.

Tại Công ty Cổ phần MHA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MHA

