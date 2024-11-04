Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty Cổ phần MHA
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty Cổ phần MHA

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần MHA

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 09 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thu thập, quản lý data thông tin khách hàng, cập nhật file theo dõi;
Triển khai thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng theo yêu cầu để đo lường chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty;
Quảng bá các chương trình khuyến mãi, các hoạt động hấp dẫn tới khách hàng;
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc/khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ công ty, phối hợp cùng các BP liên quản giải quyết vấn đề của khách hàng;
Phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy định thanh toán, chiết khấu, đảm bảo xử lý 100% vi phạm.
Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tự nhân diện, triển khai công việc, chủ động trong mọi tình huống để giải quyết thắc mắc, khiếu nại của KH.
Khả năng đàm phán đạt được mục tiêu mong muốn và thỏa mãn hài lòng khách hàng.
Kiến thức về chính sách bán hàng của Công ty, chính sách đổi hàng, chính sách bảo hành sản phẩm.

Tại Công ty Cổ phần MHA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MHA

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần MHA

Công ty Cổ phần MHA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 148 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

