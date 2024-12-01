Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 256 Ngô Gia Tự, P Đức Giang, Q Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty trên địa bàn được phân công

Thu cước trực tiếp và hỗ trợ trực tiếp tại địa chỉ khách hàng

Phụ trách một trong số các địa bàn sau: Yên Viên, Yên Thường, Đình Xuyên thuộc huyện Gia Lâm

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 18 đến 45

Trình độ tốt nghiệp Trung cấp trở lên , có sức khỏe tốt

Ưu tiên ứng viên đang sống tại địa bàn được phân công

Có yêu cầu ký quỹ tại ngân hàng. Người lao động đứng tên chủ tài khoản và hưởng lãi suất theo quy định của ngân hàng

Thông thạo địa bàn, có kinh nghiệm giao nhận, thu tiền tại nhà

Giao tiếp tốt ,thật thà, cẩn thận, chịu khó, kiên nhẫn, có sức khỏe tốt

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thu nhập hấp dẫn từ 8.000.000VNĐ - 15.000.000VNĐ.

Chế độ theo luật lao động: BHTN, BHYT, BHXH (sau khi ký hợp đồng chính thức)

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở cùng cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

