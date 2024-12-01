Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 256 Ngô Gia Tự, P Đức Giang, Q Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty trên địa bàn được phân công
Thu cước trực tiếp và hỗ trợ trực tiếp tại địa chỉ khách hàng
Phụ trách một trong số các địa bàn sau: Yên Viên, Yên Thường, Đình Xuyên thuộc huyện Gia Lâm

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 18 đến 45
Trình độ tốt nghiệp Trung cấp trở lên , có sức khỏe tốt
Ưu tiên ứng viên đang sống tại địa bàn được phân công
Có yêu cầu ký quỹ tại ngân hàng. Người lao động đứng tên chủ tài khoản và hưởng lãi suất theo quy định của ngân hàng
Thông thạo địa bàn, có kinh nghiệm giao nhận, thu tiền tại nhà
Giao tiếp tốt ,thật thà, cẩn thận, chịu khó, kiên nhẫn, có sức khỏe tốt

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thu nhập hấp dẫn từ 8.000.000VNĐ - 15.000.000VNĐ.
Chế độ theo luật lao động: BHTN, BHYT, BHXH (sau khi ký hợp đồng chính thức)
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở cùng cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

