Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái Thanh Xuân Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xây dựng và triển khai chương trình trải nghiệm sản phẩm, chăm sóc khách hàng
Theo dõi tích điểm, thông tin khách hàng
Tiếp nhận & Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng: gọi điện, trả lời tin nhắn trên các nền tảng
Tìm kiếm đối tác quà tặng, tổ chức chương trình sự kiện
Thành viên ban tổ chức các sự kiện cho khách hàng
Thực hiện báo cáo
Các công việc hỗ trợ khác
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học
Tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương trong các ngành: bán lẻ, dịch vụ Telesale/ CSKH/ tư vấn bán hàng
Kiến thức chăm sóc khách hàng
Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, giao tiếp, hiểu tâm lý khách hàng và xử lý tình huống linh hoạt, nhạy bén.
Sức khoẻ tốt
Điểm cộng: ngành thời trang nữ
Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương, phụ cấp, thưởng doanh số 8 – 12 triệu/tháng
Áp dụng 2 ngày thứ thứ 7 làm việc linh hoạt
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ, ESOP
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp
Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini, homestay của hệ thống
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
