Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái Thanh Xuân Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng và triển khai chương trình trải nghiệm sản phẩm, chăm sóc khách hàng

Theo dõi tích điểm, thông tin khách hàng

Tiếp nhận & Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng: gọi điện, trả lời tin nhắn trên các nền tảng

Tìm kiếm đối tác quà tặng, tổ chức chương trình sự kiện

Thành viên ban tổ chức các sự kiện cho khách hàng

Thực hiện báo cáo

Các công việc hỗ trợ khác

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học

Tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương trong các ngành: bán lẻ, dịch vụ Telesale/ CSKH/ tư vấn bán hàng

Kiến thức chăm sóc khách hàng

Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, giao tiếp, hiểu tâm lý khách hàng và xử lý tình huống linh hoạt, nhạy bén.

Sức khoẻ tốt

Điểm cộng: ngành thời trang nữ

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương, phụ cấp, thưởng doanh số 8 – 12 triệu/tháng

Áp dụng 2 ngày thứ thứ 7 làm việc linh hoạt

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ, ESOP

Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp

Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini, homestay của hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

