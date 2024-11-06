Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SOL
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SOL

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 21 , Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Gọi điện hướng dẫn sử dụng, đồng hành khách trong quá trình khách sử dụng.
Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng tận tình trước, trong và sau quá trình sử dụng sản phẩm
Chăm sóc và theo dõi tình hình sử dụng sản phẩm của khách hàng
Tìm kiếm và mở rộng up sale thông qua các cơ hội từ khách hàng cũ để có them khách hàng mới.
Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của trưởng phòng
Quản lý data và cơ sở dữ liệu.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Laptop
Không có kinh nghiệm được đào tạo 1:1
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương là một lợi thế
Có giọng nói truyền cảm, dễ nghe
Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề tốt
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, đang chờ bằng.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SOL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15- 30 triệu ( lương cứng Từ 6.000.000vnđ + Hoa hồng kinh doanh + Thưởng nóng )
Từ 6.000.000vnđ + Hoa hồng kinh doanh + Thưởng nóng )
Theo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm
Tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm; Ký HĐLĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tháp Thượng, xã Song Thượng, huyện Đan Phượng, Hoài Đức, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

