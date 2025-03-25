Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM
- Hà Nội: A32 – NV13 Ô 35 Thuộc khu A, khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Geleximco, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn và trả lời những câu hỏi của khách hàng về bảng giá, cách gửi hàng, những mặt hàng rủi ro, các hình thức bay hàng (xách tay hoặc cargo), các vấn đề liên quan đến hàng hoá tất cả các nước, …
Nhập các kiện hàng các nước (trừ Hàn cargo) vào bảng kê hàng tháng để theo dõi.
Cập nhật thay đổi giá ở đối tác để làm bảng giá hàng tháng cho công ty Hà Nội, trao đổi với các đối tác về giá cả.
Tìm kiếm các kiện hàng bị nhầm lẫn, thất lạc, trả các kiện hàng không đi được về cho bưu cục, khách hàng.
Hỗ trợ kho dán bill, kiểm tra các kiện sai mã và báo cho chứng từ.
Giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu quả theo công việc: thưởng lễ, Tết, thưởng theo quý/năm, thưởng KPI.
Xét tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và kết quả công việc.
Party, Team Building, YEP hằng năm.
Các quyền lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ ABM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
