Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Nhà xưởng A_18_4_B,C,D,E, Lô A_18_CN, KCN Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Làm chứng từ liên quan cho việc thông quan hàng nhập khẩu và chứng từ xuất khẩu hàng hóa ( Tất cả hóa đơn, hợp đồng, PL, CO, giấy tờ liên quan bổ trợ cho quy trình xuất nhập khẩu).
- Liên hệ với hải quan, hãng tàu và forwarder để trao đổi công việc.
- Sử dụng phần mềm SAP ( nhập PO, GRPO, quản lí dữ liệu thuộc về mảng logistics và warehouse trên SAP).
- Làm các giấy tờ và các thông tin phát sinh để hỗ trợ cho việc xuất nhập.
- Hỗ trợ dữ liệu để kho quản lí lượng tồn kho
- Làm việc với kho, theo kế hoạch xuất hàng để chuẩn bị hàng xuất
- Những công việc phát sinh liên quan đến bộ phận kho & logistics, cũng như hỗ trợ sản xuất
CÁC CÔNG VIỆC KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ/ OTHER ACTIVITIES THAT MANAGER REQUEST

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nam, Nữ, Sức khỏe tốt.
2. Bắt buộc tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Logistics, xuất nhập khẩu
Bắt buộc tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Logistics, xuất nhập khẩu
3. Tiếng anh giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng.
4. 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
5. Xử lý tình huống nhanh và hợp lý.

Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty chi trả phụ cấp đầy đủ Được cấp phát đồng phục tối đa 3 áo/năm Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần Chế độ tăng lương, thưởng đánh giá theo năng lực Phép năm được tính từ thời gian thử việc Được đào tạo và được tự do sáng tạo trong quá trình làm việc
CÔNG TY CHƯA CÓ XE ĐƯA RƯỚC, ỨNG VIÊN VUI LÒNG TỰ XẮP XẾP PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TỚI NƠI LÀM VIỆC.
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 08:00 - 17:00, THỨ 2 - THỨ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng A_18_4_B,C,D,E, Lô A_18_CN, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

