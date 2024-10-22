Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phối hợp với các bộ phận để sáng tạo nội dung (content), bao gồm cả Content bài viết và Content hình ảnh phù hợp; Sản phẩm kinh doanh: cà phê Phát triển nội dung các kênh online: ad-facebook, shopee, tiktok và biên tập script video clip Hỗ trợ quản lí sàn thương mại điện tử (Shoppee, tiktok..) Viết kịch bản, quay dựng video tiktok Tìm kiếm, liên hệ và làm việc với mẫu, KOLs, KOC... Lên ý tưởng bài viết, tagline theo những yêu cầu khác nhau của leader; Chịu trách nhiệm về các thông tin đã đăng trên tất cả các trang, rà soát thông tin trên Internet để xử lý kịp thời và hoàn thành chỉ tiêu lượt click về trên Internet của Công ty; Đóng góp ý kiến, sáng tạo cải tiến để phát triển trang web, đề xuất các ý tưởng cho các chương trình đưa ra mang lại hiệu quả tối đa; Có khả năng xây kênh tiktok bán hàng và có khả năng phát triển kinh doanh sản phẩm biết booking làm tiếp thị liên kết affiliate là lợi thế lý; Báo cáo kết quả các hoạt động cho quản lý theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Ưu tiên chuyên ngành Marketing, PR, ngôn ngữ hoặc các ngành có liên quan; Có kinh nghiệm (ít nhất 2 năm); Có khả năng xây kênh tiktok bán hàng và có khả năng phát triển kinh doanh sản phẩm biết booking làm tiếp thị liên kết affiliate là lợi thế Có khả năng xây kênh là một lợi thế Linh hoạt, sáng tạo trong công việc; Sử dụng được các phần mềm cắt ghép video cơ bản; Thực hiện tốt, tuân thủ các quy định, quy trình, nội quy làm việc của Công ty;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD Thì Được Hưởng Những Gì

1.Thu nhập (đồng):

Lương cứng: 10-15,0000,000+ thưởng Thử việc 90% lương

2. Chế độ khác

Tiền tăng ca: theo quy định công ty. Thưởng Lễ/Tết, thành tích. Môi trường làm việc năng động, phát triển. Được đào tạo chuyên môn, phát triển nghề nghiệp. Du lịch nghỉ mát hàng năm. Quà tặng sinh nhật, liên hoan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.