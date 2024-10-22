Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phối hợp với các bộ phận để sáng tạo nội dung (content), bao gồm cả Content bài viết và Content hình ảnh phù hợp; Sản phẩm kinh doanh: cà phê Phát triển nội dung các kênh online: ad-facebook, shopee, tiktok và biên tập script video clip Hỗ trợ quản lí sàn thương mại điện tử (Shoppee, tiktok..) Viết kịch bản, quay dựng video tiktok Tìm kiếm, liên hệ và làm việc với mẫu, KOLs, KOC... Lên ý tưởng bài viết, tagline theo những yêu cầu khác nhau của leader; Chịu trách nhiệm về các thông tin đã đăng trên tất cả các trang, rà soát thông tin trên Internet để xử lý kịp thời và hoàn thành chỉ tiêu lượt click về trên Internet của Công ty; Đóng góp ý kiến, sáng tạo cải tiến để phát triển trang web, đề xuất các ý tưởng cho các chương trình đưa ra mang lại hiệu quả tối đa; Có khả năng xây kênh tiktok bán hàng và có khả năng phát triển kinh doanh sản phẩm biết booking làm tiếp thị liên kết affiliate là lợi thế lý; Báo cáo kết quả các hoạt động cho quản lý theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD Thì Được Hưởng Những Gì

1.Thu nhập (đồng):
2. Chế độ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IDD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 ngõ 25/7, đường Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

