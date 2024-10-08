Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1, liền kề 12, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phối hợp với nhà sản xuất và lập hồ sơ đăng ký thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế xuất nhập khẩu. Phối hợp với phòng ban công ty và/ nhà sản xuất liên quan để chuẩn bị Nội dung hồ sơ đăng ký thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm xuất nhập khẩu. Thường xuyên cập nhật các thông tư, nghị định của nhà nước về việc ĐK thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế và các qui định về việc ghi nhãn sản phẩm. Theo dõi tiến độ hồ sơ: Bổ sung hồ sơ cho đến khi được cấp phép lưu hành. Sau khi có SĐK/SCB, làm hồ sơ thay đổi/ bổ sung khi có yêu cầu. Chuẩn bị hồ sơ gia hạn trước khi hết hạn SĐK/SCB. Liên hệ với chuyên viên Cục, Vụ thuộc Bộ Y Tế khi có yêu cầu Thực hiện các công việc phát sinh theo sự phân công BGĐ

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Gì

Tốt nghiệp Đại học Y/ Dược. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kỹ năng tiếng Anh tốt Kỹ năng MS office tốt (Word, Excel, PowerPoint, Corel/AI). Hiểu biết về các quy định pháp luật, quy định của Bộ Y tế. Kỹ năng giao tiếp & hành chính văn phòng tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực từ 15.000.000 – 18.000.000 (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn) Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến Ăn trưa tại Văn phòng Công ty Được tham gia BHXH theo luật bảo hiểm, Bảo hiểm sức khỏe toàn diện. Khám sức khỏe tổng quát định kỳ 01 lần/ năm tại các bệnh viện Quốc tế Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát theo quy định của Công ty Được tham gia các lớp đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

