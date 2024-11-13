Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 03

- 05 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm liên quan đến bộ nhận diện thương hiệu công ty: Brochure,....
- Lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing...
- Lên ý tưởng và thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: standee, banner, backdrop, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher...
- Biết khai thác tốt các nguồn thông tin và tư liệu trên Internet.
- Liên hệ nhà cung cấp lấy báo giá, lên dự toán, in ấn các sản phẩm thiết kế được duyệt.
- Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty.
- Các yêu cầu công việc khác của trưởng phòng Marketing.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành có liên quan
- 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo, thiết kế đồ họa chuyên nghiệp
- Ưu tiên có Kinh nghiệm về ngành F&B.
- Có tư duy mỹ thuật, phối màu chuyên nghiệp và khoa học.
- Có năng khiếu, cảm nhận mỹ thuật tốt về màu và hình.
- Có khả năng tư duy sáng tạo, biết lắng nghe, nắm bắt nhanh và chính xác yêu cầu của cấp trên.
- Sử dụng thành thạo Illustrator, Indesign, Photoshop...

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ cơm ca
- Cấp phát đồng phục miễn phí
- Mức lương cạnh tranh, được chia doanh thu sau 1 năm làm việc
- Bảo hiểm xã hội và chế độ phúc lợi đầy đủ: Hiếu, hỉ, sinh nhật, team building, thưởng lễ, tết, lương tháng 13,...
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 17-18 Võ Nguyên Giáp, P Phước Mỹ, Q Sơn Trà, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

