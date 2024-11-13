Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 03 - 05 Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm liên quan đến bộ nhận diện thương hiệu công ty: Brochure,....

- Lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing...

- Lên ý tưởng và thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: standee, banner, backdrop, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher...

- Biết khai thác tốt các nguồn thông tin và tư liệu trên Internet.

- Liên hệ nhà cung cấp lấy báo giá, lên dự toán, in ấn các sản phẩm thiết kế được duyệt.

- Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty.

- Các yêu cầu công việc khác của trưởng phòng Marketing.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành có liên quan

- 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo, thiết kế đồ họa chuyên nghiệp

- Ưu tiên có Kinh nghiệm về ngành F&B.

- Có tư duy mỹ thuật, phối màu chuyên nghiệp và khoa học.

- Có năng khiếu, cảm nhận mỹ thuật tốt về màu và hình.

- Có khả năng tư duy sáng tạo, biết lắng nghe, nắm bắt nhanh và chính xác yêu cầu của cấp trên.

- Sử dụng thành thạo Illustrator, Indesign, Photoshop...

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ cơm ca

- Cấp phát đồng phục miễn phí

- Mức lương cạnh tranh, được chia doanh thu sau 1 năm làm việc

- Bảo hiểm xã hội và chế độ phúc lợi đầy đủ: Hiếu, hỉ, sinh nhật, team building, thưởng lễ, tết, lương tháng 13,...

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công ty

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH

