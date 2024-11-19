Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight

Graphic Design/Illustration/Animation

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 163 Mai Chí Thọ, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Design Executive chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến thiết kế cụ thể như sau:
Design Executive
Tham gia vào các hạng mục thiết kế của dự án và phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của khách hàng.
Thiết kế các ấn phẩm nhận diện thương hiệu, logo, ấn phẩm truyền thông theo từng dự án.
Tham gia tư vấn chiến lược thiết kế, định hướng thiết kế phù hợp với thương hiệu, sản phẩm và phân khúc của khách hàng.
Đảm nhận trách nhiệm trong việc tạo ra ý tưởng và thực hiện các thiết kế sáng tạo và hiệu quả cho từng dự án.
Chịu trách nhiệm chung về các sản phẩm truyền thông của phòng Marketing.
Hỗ trợ, tương tác và chia sẻ kiến thức cho các thành viên của team Design để đội ngũ ngày càng phát triển và nâng cao chất lượng công việc.
Theo dõi và cập nhật các xu hướng thiết kế mới và công nghệ mới để duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, Thiết Kế/Dựng phim/Marketing/Truyền Thông, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa.
Kiến thức sâu sắc và kĩ năng vững vàng trong lĩnh vực thiết kế bao gồm kiến thức về màu sắc, giao diện người dùng và công nghệ thiết kế.
Khả năng phát triển ý tưởng concept sáng tạo phù hợp với yêu cầu của sản phẩm và dự án.
Hiểu biết về branding, typography, layout, illustration,...
Hiểu biết sâu rộng về xu hướng thiết kế và thị trường.
Sử dụng thành thạo các công cụ phục vụ cho công việc thiết kế như: AI, Photoshop và các phầm mềm liên quan.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương có thể mở thêm với các ứng viên vượt trội.
Thưởng theo từng dự án.
Thưởng theo hiệu suất công việc.
Thưởng theo kết quả kinh doanh năm.
Lương tháng 13.
Thưởng lễ, tết.
BHXH, BHYT theo đúng quy định nhà nước.
Bảo hiểm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ quốc tế dành riêng cho CBNV Delight Agency.
Phúc lợi doanh nghiệp cho từng cá nhân về: sinh nhật, hiếu hỉ, sức khoẻ.
Các hoạt động workshop, giải trí, gắn kết đội nhóm dành riêng cho CBNV Delight Agency.
Lịch nghỉ lễ, tết theo các ngày trong năm và quy định nhà nước.
Du lịch 1 lần/năm.
Review, trao đổi định kỳ về định hướng phát triển của từng cá nhân.
Tăng lương định kỳ, được xét nâng lương 6 tháng/ lần kể từ tháng ký hợp đồng lao động, mức tăng tuỳ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty và hiệu quả công việc của nhân sự.
Nâng lương đặc cách dành cho CBNV có thành tích nổi bật, cống hiến xuất sắc.
Công ty hỗ trợ trong quá trình xây dựng, phát triển và thăng tiến cá nhân theo tình hình thực tế.
Chương trình đào tạo: Cung cấp các chương trình đào tạo, workshop để phát triển kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, cập nhật xu hướng ngành nghề.
Đa dạng các dự án để phát triển kỹ năng chuyên môn.
Hỗ trợ học phí đối với CBNV có nhu cầu học tập và phát triển kỹ năng phục vụ công việc.
Các hoạt động đào tạo nội bộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 163 Mai Chí Thọ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-thiet-ke-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job253329
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Innorix Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Innorix Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 14 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 48 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 17 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Innorix Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Innorix Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Long Sinh làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Long Sinh
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Navigos Search làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 800 - 1,000 USD Navigos Search
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Navigos Search làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 800 - 15 USD Navigos Search
800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm