Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 163 Mai Chí Thọ, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Design Executive chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến thiết kế cụ thể như sau:

Design Executive

Tham gia vào các hạng mục thiết kế của dự án và phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế các ấn phẩm nhận diện thương hiệu, logo, ấn phẩm truyền thông theo từng dự án.

Tham gia tư vấn chiến lược thiết kế, định hướng thiết kế phù hợp với thương hiệu, sản phẩm và phân khúc của khách hàng.

Đảm nhận trách nhiệm trong việc tạo ra ý tưởng và thực hiện các thiết kế sáng tạo và hiệu quả cho từng dự án.

Chịu trách nhiệm chung về các sản phẩm truyền thông của phòng Marketing.

Hỗ trợ, tương tác và chia sẻ kiến thức cho các thành viên của team Design để đội ngũ ngày càng phát triển và nâng cao chất lượng công việc.

Theo dõi và cập nhật các xu hướng thiết kế mới và công nghệ mới để duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, Thiết Kế/Dựng phim/Marketing/Truyền Thông, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa.

Kiến thức sâu sắc và kĩ năng vững vàng trong lĩnh vực thiết kế bao gồm kiến thức về màu sắc, giao diện người dùng và công nghệ thiết kế.

Khả năng phát triển ý tưởng concept sáng tạo phù hợp với yêu cầu của sản phẩm và dự án.

Hiểu biết về branding, typography, layout, illustration,...

Hiểu biết sâu rộng về xu hướng thiết kế và thị trường.

Sử dụng thành thạo các công cụ phục vụ cho công việc thiết kế như: AI, Photoshop và các phầm mềm liên quan.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương có thể mở thêm với các ứng viên vượt trội.

Thưởng theo từng dự án.

Thưởng theo hiệu suất công việc.

Thưởng theo kết quả kinh doanh năm.

Lương tháng 13.

Thưởng lễ, tết.

BHXH, BHYT theo đúng quy định nhà nước.

Bảo hiểm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ quốc tế dành riêng cho CBNV Delight Agency.

Phúc lợi doanh nghiệp cho từng cá nhân về: sinh nhật, hiếu hỉ, sức khoẻ.

Các hoạt động workshop, giải trí, gắn kết đội nhóm dành riêng cho CBNV Delight Agency.

Lịch nghỉ lễ, tết theo các ngày trong năm và quy định nhà nước.

Du lịch 1 lần/năm.

Review, trao đổi định kỳ về định hướng phát triển của từng cá nhân.

Tăng lương định kỳ, được xét nâng lương 6 tháng/ lần kể từ tháng ký hợp đồng lao động, mức tăng tuỳ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty và hiệu quả công việc của nhân sự.

Nâng lương đặc cách dành cho CBNV có thành tích nổi bật, cống hiến xuất sắc.

Công ty hỗ trợ trong quá trình xây dựng, phát triển và thăng tiến cá nhân theo tình hình thực tế.

Chương trình đào tạo: Cung cấp các chương trình đào tạo, workshop để phát triển kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, cập nhật xu hướng ngành nghề.

Đa dạng các dự án để phát triển kỹ năng chuyên môn.

Hỗ trợ học phí đối với CBNV có nhu cầu học tập và phát triển kỹ năng phục vụ công việc.

Các hoạt động đào tạo nội bộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Thương mại Delight

