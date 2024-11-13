Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, 29T1 Hoàng Đạo Thuý, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy ...và 6 địa điểm khác

Graphic Design/Illustration/Animation

Tham gia giảng dạy phần thực hành và quản lý nhóm nhỏ 10-15 học sinh

Hướng dẫn truyền đạt tư duy thiết kế sáng tạo và kiến thức mỹ thuật cho học viên tập trung vào thực hành thực chiến

Tham gia quản lý lớp học như: điểm danh đầu giờ, kiểm soát bài về nhà, gửi tài liệu và phản hồi tình hình lớp khi buổi học kết thúc.

Hỗ trợ học viên hoàn thành tốt khóa học, đảm bảo chất lượng đầu ra của học viên.

Hướng dẫn học viên làm bài tập và đồ án cuối khóa.

Hỗ trợ học viên ngoài giờ học, giải đáp thắc mắc cho học viên

Chia sẻ kinh nghiệm & định hướng con đường phát triển cho học sinh

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, mỹ thuật công nghiệp

Kinh nghiệm tối thiểu 1.5 năm ở vị trí tương đương; ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở agency thiết kế.

Có kiến thức đồ họa mỹ thuật như bố cục, màu sắc, layout tốt, tính sáng tạo cao

Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, và thiết kế cơ bản Canva

Có kỹ năng truyền đạt, giao tiếp và thuyết trình trước đám đông tốt (nói chuyện lưu loát, hoạt bát) Có thái độ nghiêm túc với công việc

Yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho học viên.

Được Hưởng Những Gì

Mức lương 300.000đ - 600.000đ/ buổi(3 tiếng) + thưởng tùy vào năng lực.

Ưu đãi tham gia các khóa học của MindX (Global developer, AI, Product Manager)

Cơ hội tạo ra sức ảnh hưởng, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về những công nghệ mới nhất

Cơ hội lựa chọn những học viên sáng giá về với đội của mình

Mở rộng mối quan hệ, giao lưu và học hỏi với mạng lưới founders, giảng viên, alumni hiện đang làm việc trong các lĩnh vực khoa học máy tính, phân tích dữ liệu, PM, UI-UX Design, v.v. ở các tập đoàn, công ty công nghệ hàng đầu thế giới

Được sử dụng không gian làm việc miễn phí tại MindX Space tại HN và TP. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển

