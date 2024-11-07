Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Long Sinh làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Long Sinh
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Graphic Design/Illustration/Animation

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Long Sinh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô 526

- 528 Kinh Dương Vương – Phường Hòa Minh – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm chính cho các hạng mục liên quan đến hình ảnh, video (80% hình ảnh và 20% video/clip) trên nền tảng social media, sàn TMĐT
- Quay và dựng video hoàn chỉnh, tạo các sản phẩm chất lượng để truyền tải thông điệp đến người xem
- Chụp ảnh sản phẩm, chỉnh sửa và xử lý hình ảnh hoàn chỉnh
- Phối hợp với team nội dung để lên concept, ý tưởng dựng video/hình ảnh theo chiến dịch
- Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của Công ty
- Thực hiện một số hạng mục công việc khác thuộc phòng Marketing khi cần

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học ngành Thiết kế đồ hoạ hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Designer
- Kỹ năng quay phim và chụp ảnh tốt, có thiết bị quay là một lợi thế
- Có tư duy thẩm mỹ về hình ảnh và bố cục khung hình, biết cách sắp xếp các yếu tố trong khung hình một cách logic và thẩm mỹ nhằm tạo hiệu quả trong việc truyền tải thông điệp.
- Biết sử dụng các phương tiện kỹ thuật (Gimbal, máy ảnh, máy quay, điện thoại) thành thạo để phục vụ quá trình quay, chụp sản phẩm
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Photoshop, AI, Premiere, After effect, ...
- Tìm hiểu và nghiên cứu về xu hướng, các kỹ năng chuyên môn để hỗ trợ trong công việc
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần cầu tiến

Tại Công ty TNHH Long Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, phụ cấp: hấp dẫn
Thưởng doanh số, thưởng KPI, thưởng lễ tết
Cơ hội thăng tiến rất cao
Được du lịch nước ngoài
Được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Long Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Long Sinh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 37 Hoàng Văn Thụ, Phường Vạn Thạnh, TP.Nha Trang, Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

