Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN FUNIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14TM1 - 08 KĐT the Manor, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động PR truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của sản phẩm hoặc dự án

Chịu trách nhiệm về content: Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm dự án, nhằm cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ hot cho chương trình đang theo dõi, quản lý. Chăm sóc facebook.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và Ban giám đốc.

Thống kê phân tích số liệu doanh thu chi phí và đánh giá hiệu quả các kênh quảng cáo.

Nam/Nữ, Tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH các ngành liên quan.

Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc hiệu quả.

Am hiểu và sử dụng thành thạo đa dạng kênh quảng cáo Facebook, google, youtube, tiktok.

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, tư duy tốt, có khả năng sáng tạo.

Ưu tiên ứng viên có từ 06 tháng kinh nghiệm trở lên với lĩnh vực chạy quảng cáo Thực phẩm chức năng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FUNIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7 triệu tùy năng lực + phụ cấp ăn trưa + Thưởng KPI (Thu nhập ước tính: 10 -30 triệu)

Được hưởng các quyền lợi và các đãi ngộ: thưởng các dịp lễ, tết và du lịch theo quy định của công ty,…

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động.

