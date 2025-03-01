Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn số 07, W Park BLVD, dự án The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Nghiên cứu và lập kế hoạch quảng cáo
Cài đặt và quản lý chiến dịch quảng cáo
Theo dõi và tối ưu quảng cáo
Phối hợp với các bộ phận khác
Báo cáo kết quả và đề xuất phương án cải thiện.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên.
• Có kiến thức về: Digital Marketing, SEO
• Khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt rõ ràng và thuyết phục
• Biết sử dụng các phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
• Sáng tạo, nhiều ý tưởng.

Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment Thì Được Hưởng Những Gì

◦ Hỗ trợ máy tính làm việc
◦ Công ty đóng bảo hiểm 100% (điều kiện sau ít nhất 3 tháng làm việc)
◦ Sinh nhật 500,000 VND
◦ Phụ Cấp ăn trưa, xăng xe đi lại trong tháng 500,000 VND/số ngày công trong tháng
◦ Thưởng chuyên cần đối với nhân viên đáp ứng được đầy đủ nội quy công ty trong tháng:
500,000 VND
◦ Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp dự án tùy vào vị trí và công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment

Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn số 07, W Park BLVD, dự án The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

