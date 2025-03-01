Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn số 07, W Park BLVD, dự án The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Nghiên cứu và lập kế hoạch quảng cáo

Cài đặt và quản lý chiến dịch quảng cáo

Theo dõi và tối ưu quảng cáo

Phối hợp với các bộ phận khác

Báo cáo kết quả và đề xuất phương án cải thiện.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên.

• Có kiến thức về: Digital Marketing, SEO

• Khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt rõ ràng và thuyết phục

• Biết sử dụng các phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

• Sáng tạo, nhiều ý tưởng.

Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment Thì Được Hưởng Những Gì

◦ Hỗ trợ máy tính làm việc

◦ Công ty đóng bảo hiểm 100% (điều kiện sau ít nhất 3 tháng làm việc)

◦ Sinh nhật 500,000 VND

◦ Phụ Cấp ăn trưa, xăng xe đi lại trong tháng 500,000 VND/số ngày công trong tháng

◦ Thưởng chuyên cần đối với nhân viên đáp ứng được đầy đủ nội quy công ty trong tháng:

500,000 VND

◦ Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp dự án tùy vào vị trí và công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.