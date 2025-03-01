Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Căn số 07, W Park BLVD, dự án The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Nghiên cứu và lập kế hoạch quảng cáo
Cài đặt và quản lý chiến dịch quảng cáo
Theo dõi và tối ưu quảng cáo
Phối hợp với các bộ phận khác
Báo cáo kết quả và đề xuất phương án cải thiện.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên.
• Có kiến thức về: Digital Marketing, SEO
• Khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt rõ ràng và thuyết phục
• Biết sử dụng các phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
• Sáng tạo, nhiều ý tưởng.
• Có kiến thức về: Digital Marketing, SEO
• Khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt rõ ràng và thuyết phục
• Biết sử dụng các phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
• Sáng tạo, nhiều ý tưởng.
Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment Thì Được Hưởng Những Gì
◦ Hỗ trợ máy tính làm việc
◦ Công ty đóng bảo hiểm 100% (điều kiện sau ít nhất 3 tháng làm việc)
◦ Sinh nhật 500,000 VND
◦ Phụ Cấp ăn trưa, xăng xe đi lại trong tháng 500,000 VND/số ngày công trong tháng
◦ Thưởng chuyên cần đối với nhân viên đáp ứng được đầy đủ nội quy công ty trong tháng:
500,000 VND
◦ Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp dự án tùy vào vị trí và công việc
◦ Công ty đóng bảo hiểm 100% (điều kiện sau ít nhất 3 tháng làm việc)
◦ Sinh nhật 500,000 VND
◦ Phụ Cấp ăn trưa, xăng xe đi lại trong tháng 500,000 VND/số ngày công trong tháng
◦ Thưởng chuyên cần đối với nhân viên đáp ứng được đầy đủ nội quy công ty trong tháng:
500,000 VND
◦ Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp dự án tùy vào vị trí và công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI