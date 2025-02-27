Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM
- Hà Nội: 295 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;
- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt;
- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;
- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;
- Mọi chi tiết khác trong công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia các khóa đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn.
- Tự do sáng tạo, thể hiện quan điểm và phát triển bản thân.
-Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Được làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI