Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng ý tưởng cho nội dung quảng cáo trên Facebook, gồm câu chữ, hình ảnh, video, audio và các nguyên liệu quan trọng khác để phục vụ việc chạy Facebook Ads.

Trực tiếp triển khai quảng cáo trên Facebook.

Quản lý ngân sách chạy quảng cáo Facebook.

Theo dõi và phân tích số liệu từ bảng báo cáo Facebook Ads, từ đó có phương hướng điều chỉnh lại chiến dịch, tối ưu ngân sách quảng cáo cho phù hợp.

Phối hợp với các nhân sự Content Marketing, Video Editor, Designer để tạo ra những nội dung quảng cáo hấp dẫn nhất.

Thực hiện yêu cầu của Cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Chủ động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, cầu tiến, ham học hỏi;

Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 8.000.000 vnđ – 15.000.000 vnđ (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).

Ăn trưa: 30.000 vnđ/ ngày;

Du lịch, team building, nghỉ mát mỗi năm 02 lần;

Chính sách BHXH, phúc lợi, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam

