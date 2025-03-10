Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Việt Hương Buildings, Tân Triều, Thanh Trì, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo Facebook.

- Theo dõi, phân tích thống kê số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, phối hợp với Facebook Manager đánh giá hiệu quả của các chiến dịch đang triển khai.

- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng.

- Chịu trách nhiệm về tiến độ triển khai các chiến dịch, hiệu quả của các chiến dịch / dịch vụ đang triển khai.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 10.000.000 VNĐ/tháng – 20.000.000 VNĐ/tháng.
• Cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý Leader Marketing, trưởng phòng Marketing
• Team building hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức
• Được chiết khấu khi mua các sản phẩm của công ty.
• Hưởng các chế độ, phúc lợi: Theo Quy định của công ty.
• Đề cao tính chủ động trong công việc. Môi trường làm việc trẻ trung năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 52 Đặng Xuân Bảng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

