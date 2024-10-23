Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58B Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Vận chuyển và giao hàng từ kho đến các điểm bán lẻ, nhà hàng, siêu thị trong khu vực được phân công Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa trước khi giao nhận Đảm bảo hàng hóa được giao đúng địa chỉ, đúng thời gian và trong tình trạng tốt Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng một cách kịp thời và chuyên nghiệp Thực hiện các quy trình giao nhận, kiểm kê hàng hóa theo quy định của công ty Báo cáo tình trạng giao hàng, các vấn đề phát sinh cho quản lý trực tiếp Bảo quản xe và thiết bị giao hàng được cấp, đảm bảo an toàn khi vận hành

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên kinh nghiệm lái xe giao hoa, giao nước, giao trứng. Nam, độ tuổi từ 20-40 Có bằng lái xe máy hợp lệ Thành thạo đường phố trong khu vực được phân công giao hàng Có khả năng sử dụng smartphone và các ứng dụng giao hàng cơ bản Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc và thời tiết Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc Giao tiếp tốt, thái độ phục vụ chuyên nghiệp Trung thực, đáng tin cậy trong việc xử lý hàng hóa và tiền bạc

Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng đầy đủ. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Được trang bị đồng phục, thiết bị bảo hộ lao động Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý đội giao hàng Môi trường làm việc thân thiện, năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt

