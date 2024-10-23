Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
- Hồ Chí Minh: 58B Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Vận chuyển và giao hàng từ kho đến các điểm bán lẻ, nhà hàng, siêu thị trong khu vực được phân công
Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa trước khi giao nhận
Đảm bảo hàng hóa được giao đúng địa chỉ, đúng thời gian và trong tình trạng tốt
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng một cách kịp thời và chuyên nghiệp
Thực hiện các quy trình giao nhận, kiểm kê hàng hóa theo quy định của công ty
Báo cáo tình trạng giao hàng, các vấn đề phát sinh cho quản lý trực tiếp
Bảo quản xe và thiết bị giao hàng được cấp, đảm bảo an toàn khi vận hành
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên kinh nghiệm lái xe giao hoa, giao nước, giao trứng.
Nam, độ tuổi từ 20-40
Có bằng lái xe máy hợp lệ
Thành thạo đường phố trong khu vực được phân công giao hàng
Có khả năng sử dụng smartphone và các ứng dụng giao hàng cơ bản
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc và thời tiết
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Giao tiếp tốt, thái độ phục vụ chuyên nghiệp
Trung thực, đáng tin cậy trong việc xử lý hàng hóa và tiền bạc
Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng đầy đủ.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được trang bị đồng phục, thiết bị bảo hộ lao động
Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý đội giao hàng
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
