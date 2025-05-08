Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara

Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô DVTM

- 12

- 13 Đường N1, Khu thương mại Nam, thuộc KCX Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Nhận đơn hàng từ hệ thống quản lý hoặc quản lý trực tiếp.
Kiểm tra thông tin đơn hàng, sản phẩm trước khi giao hàng.
Sắp xếp và đóng gói hàng hóa một cách cẩn thận, đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
Giao hàng đến đúng địa điểm, đúng thời gian theo yêu cầu của khách hàng.
Thu tiền hoặc ký nhận xác nhận giao hàng từ khách hàng.
Báo cáo kết quả giao hàng cho quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 18-30, Có sức khỏe tốt
Có phương tiện đi lại, thành thạo đường phố TP.HCM
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc
Khả năng giao tiếp tốt với khách hàng,
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao.
Biết sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật thông tin đơn hàng.

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Bảo hiểm tai nạn 24h, Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân trong gia đình
Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara

Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô DVTM-12-13 Đường N1, Khu thương mại Nam, thuộc KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

