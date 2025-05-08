Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô DVTM - 12 - 13 Đường N1, Khu thương mại Nam, thuộc KCX Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Nhận đơn hàng từ hệ thống quản lý hoặc quản lý trực tiếp.

Kiểm tra thông tin đơn hàng, sản phẩm trước khi giao hàng.

Sắp xếp và đóng gói hàng hóa một cách cẩn thận, đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

Giao hàng đến đúng địa điểm, đúng thời gian theo yêu cầu của khách hàng.

Thu tiền hoặc ký nhận xác nhận giao hàng từ khách hàng.

Báo cáo kết quả giao hàng cho quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, tuổi từ 18-30, Có sức khỏe tốt

Có phương tiện đi lại, thành thạo đường phố TP.HCM

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc

Khả năng giao tiếp tốt với khách hàng,

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao.

Biết sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật thông tin đơn hàng.

Quyền Lợi

Mức lương theo năng lực.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm tai nạn 24h, Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân trong gia đình

Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

