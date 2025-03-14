Tuyển Nhân viên giao hàng Hộ Kinh Doanh Sửa Chữa Bảo Hành 1 (One) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 721 Trường Chinh, P.TTh, Q.Tân Phú, Tp.HCM, Tân Phú, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận thông tin từ phòng kỹ thuật và lấy linh kiện về cửa hàng đáp ứng cho phòng kỹ thuật.

Vận chuyển và lấy hàng hóa theo yêu cầu của điều phối viên tại chi nhánh.

Vận chuyển hàng hóa qua lại giữa các chi nhánh cửa hàng ở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ bộ phận kỹ thuật giao máy đến cho khách hàng trong khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh.

Đảm nhận các công việc khác mà cấp trên giao cho

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi 22-32

Trung thực, luôn rõ ràng và rành mạch trong các vấn đề về hóa đơn và giao nhận.

Nhanh nhẹn, hòa đồng với đồng nghiệp luôn vui vẻ và thân thiện với mọi người trong cửa hàng.

Thành thạo kỹ năng lái xe máy và đảm bảo độ an toàn khi tham gia giao thông.

Rành đường nội thành TP HCM cũng như biết sử dụng thành thạo Google Maps hỗ trợ cho việc vận chuyển hàng hóa.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm giao nhận ở Trung tâm bảo hành của các hãng.

Tại Hộ Kinh Doanh Sửa Chữa Bảo Hành 1 (One) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8. 000.000 – 10.000.000/ tháng + Trợ cấp xăng xe hàng ngày

Thưởng Thái độ tác phong và trách nhiệm công việc hàng tháng, lương tháng 13. Lộ TRÌNH TĂNG LƯƠNG RÕ RÀNG HÀNG NĂM

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm, định hướng chuyên môn phát triển bản thân

Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Sửa Chữa Bảo Hành 1 (One)

